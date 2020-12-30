新北耶誕城提早「閉城」　板橋人淚喊：終於不用塞車了

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣在30日出現首例英國新冠肺炎變種病毒株的移入案例，讓指揮中心於同日宣布，元旦起禁止轉機、非本國籍禁入境，被外界認為等同於「鎖國」。除了多縣市在30日晚間宣布取消跨年活動外，新北市著名的耶誕城也宣布提早「閉城」，讓不少板橋人感動直呼，「終於不用塞車了」。

▲2020新北歡樂耶誕城點燈。（圖／記者彭懷玉攝）

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今年的新北耶誕城於11月13日開城，首度與迪士尼合作，結合光雕、燈飾與經典動畫配樂，讓民眾走進新北歡樂耶誕城，就宛如走進迪士尼樂園一般，，更有不少網美網帥在網路上分享如何拍照取景，才能拍出好看的網美照，引起全台民眾趨之若鶩，奔向耶誕城。

眾多人潮帶來的除了商機之外，背後更有許多板橋當地人的怨氣。有網友在臉書社團「我是板橋人」分享耶誕城閉城的消息，立即引來社團內的板橋人熱議，並指出「2020尾聲最美好的事物了」、「終於不會再塞車了」、「終於不用塞了，感動」、「終於要結束了、開心」、「雖然不該這樣說，但，終於結束了，不吵不塞」、「板橋人，終於恢復通車」、「看到新聞整個比倒數還high」、「瞎，早早就要關了」。

不過，也有其他網友認為，「我就住旁邊，每天回家都塞車，個人覺得耶誕城很好、很熱鬧啊」、「感謝新北市政府辦這麼好的活動，讓世界看到台灣！」、「想要安靜又想要繁榮⋯人啊~就是如此貪婪」、「不討厭+1」、「土生土長板橋人，還住附近！最愛每年的新北歡樂耶誕城，讓板橋人潮滿滿，商機無限啊！」

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