從COVAX買到哪家疫苗？陳時中：最後決定期限1/22

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日親自宣布新冠疫苗採購進度，目前總計洽購近2000萬劑，包含COVAX平台、AZ／牛津疫苗之外，另還有第三家藥廠的疫苗洽談當中。至於COVAX採購廠牌與數量，最後決定日落在1月22日。

指揮中心30日公布，新冠疫苗現階段仍屬賣方市場，指揮中心採取「國際投資」(參與WHO、GAVI、CEPI主導之COVAX機制)、「逕洽廠商購買」及「國內自製」等多元方案同時進行，以期分散風險，儘速取得安全有效疫苗。

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截至目前，指揮中心洽購新冠疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中。預期最早可能供貨時程為110年3月，疫苗所需冷鏈系統亦已規劃。另尚與數家已進行第三期臨床試驗之疫苗廠商持續洽談中。

我國與COVAX於9月中旬簽約，指揮中心發言人莊人祥日前說明，我方在COVAX採選擇性採購，疫苗的選擇上會有比較大的主動權，而從該管道可購得國內人口的10%~50%疫苗數量。也因此，476萬劑為基本，陳時中今日說明，實際採購數量只會多不會少。

COVAX首波疫苗清單，包括輝瑞／BNT、AZ／牛津以及賽諾菲共3家疫苗可供台灣選擇，至於是否有後續新增名單，莊人祥今說明，屬於保密協定範疇，無法透露。而我方會於COVAX選擇哪家廠牌疫苗，陳時中回應，最後期限是1月22日，會在此之前做出決定。