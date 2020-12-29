新冠疫年／到明年4月都是高峰期　醫曝「現實面」：以後隨時會發生

▲新冠肺炎肆虐全球超過一年，至今仍沒有強力解方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷、嚴云岑／專題報導

新冠肺炎肆虐全球超過一年，至今仍沒有強力解方，病毒更不斷出現變種，整整一年，世界經濟、日常生活都受到打擊，對於未來，各界也紛紛強調「不能鬆懈。」醫師認為，年末到明年3~4月前都是疫情高峰期，相關單位也要去思考疫苗研發的速度、法規討論；樂觀來說，明年疫苗開打，到時候應該會慢慢變好，但仍必須認清「往後隨時會發生」。

「這次新冠病毒，是給全世界的震撼教育！」中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時指出，一個病毒讓世界共同想辦法去面對，以現在這種情形來說，姑且不論是人為或是自然病毒突變，不去談陰謀論，但民眾必須有心理準備，第一個要去認清的就是「往後隨時會發生」。

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長庚醫院行政副院長、小兒感染科醫師邱政洵也提到，入冬後北半球氣候潮濕陰冷，年末到明年3~4月前都是疫情高峰期，尤其現在正逢聖誕節與新年假期，陸續會有民眾返台，加上歐美正處疫情高峰，返台後若未落實防疫新生活，可能會讓疫情捲土重來。

▲長榮航空紐西蘭籍機師造成台灣本土防疫破功。（資料照／記者沈繼昌攝）

而新冠肺炎在2020年倒數之際又出現本土確診個案，為廣達集團女員工，與長榮航空紐籍機師密切接觸後染疫，期間足跡遍佈北北桃百貨與賣場。邱政洵則對此坦言，防疫一旦出現破口，就會比較麻煩，但現在只有一名本土個案，且可以追到感染源，對社區威脅有限。

雖然疫苗傳出好消息，但不少人對疫苗仍沒信心。對此，黃高彬坦言，的確也是碰巧過去研發疫苗的人，在這方面研究了20~30年，這次剛好可以拿出來用，但照以往來說，研發疫苗至少需要10年時間，不過現在面臨新冠肺炎，一定要要另外去思考，往後疫苗研發不能再拖到10年，研發速度和法規層面都要去探討，如何讓疫苗可以安全快速上路。

對於未來疫情展望，邱政洵也直言「疫苗施打與否是關鍵」，依照指揮中心規劃，最快3~6月就能開打，「到時候應該會慢慢變好」。黃高彬也強調，除了疫苗，當然還有藥物研究，就像流感一樣，現在流感治療已經到一個程度了，再加上疫苗，現在對流感是可以掌握的，未來應該以流感當例子，去思考如何應變。

▲疫情至今民眾已習慣戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）