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新冠疫年／陪病文化、逛醫院陋習終打破　醫超有感：限制探病應延續

▲▼ 陳時中視導醫院超前準備情形11點台北榮總 。（圖／記者張一中攝）

▲陪病文化、逛醫院陋習終打破，醫超有感：限制探病應延續。（圖／記者張一中攝）

記者嚴云岑、趙于婷／專題報導

「醫院不是超市，探病次數還是要限制！」新冠肺炎延燒一週年，各醫院配合防疫訂下種種限制，其中讓醫護人員感觸最深的，莫過於打破了多年來牢不可破的「陪病文化」。醫師感嘆，預約制加上限人限時，不僅更有利於院內感染管控，「就連醫療暴力也減少了。」

今年3月歐美境外移入大爆發，4月清明連假仍出現全民出遊潮，指揮中心除發送細胞廣播，呼籲避免前往人潮聚集地外，指揮官陳時中更臨時宣布「全國醫療院所禁止探病」，直到6月才逐步放寬限制，但仍維持每日開放2時段、每次限2人，並採實聯制登記詢問TOCC且全程都需戴口罩。

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「限制探病對醫院來說是好事。」因應防疫推動預約探病APP，並致力結合雲端AI技術、發展遠距看診的台北榮總醫務企管部主任李偉強表示，在疫情之前，醫院文化都是「以病人為中心」，像台北榮總每棟大樓都設有多個出入口，但自從農曆年起設立發燒篩檢站後，醫院都改為定點進出，原本擔心會造成不便，但推行近一年，民眾也慢慢習慣了。

▼▲台南市立安南醫院加護病房，運用平板電腦及通訊軟體，提供視訊探病服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應探病限制，許多醫院都運用平板電腦及通訊軟體，提供視訊探病服務。（圖／記者林悅翻攝）

李偉強直言，過去台灣的陪病與探病文化牢不可破，加上民眾把醫院視為「公共空間」，幾乎24小時都有訪客進出，喝酒闖入等事件也屢見不鮮，但自從疫情爆發後，因為在門口就有專人把關，沒有正當理由無法入內，醫療暴力也相對減少。就算明年疫情趨緩，仍希望探病限制與病房管制能夠延續。

今年疫情除加速智慧醫院發展，探病文化的發酵，也讓新光醫院行政副院長洪子仁很有感。他表示，過去醫院經常見到「一個長官生病，所有下屬都跑來」，但醫院並竟不像百貨公司，可以隨意亂逛，醫療團隊因此鼓勵視訊探病，民眾接受度也越來越高，可見疫情對於減少院內接觸觀念提升有所進展。

▲指揮中心禁探病，北榮排隊情況。（圖／李偉強提供）

▲指揮中心4月禁止探病時，北榮排隊情況。（圖／李偉強提供）

洪子仁表示，疫情似乎可以把很多臨時化變成「常態化」。新光醫院今年因應疫情，設置戶外發燒篩檢站，未來也考慮讓「急診外推」成常態，在戶外貨櫃屋篩檢內，常設X光等採檢設備，問診檢查一條龍，避免高風險感染者直接進入醫院。

林口長庚行政副院長邱政洵回顧疫情間的醫療運作，也對陪病文化改變印象深刻。他表示，在疫情之前，醫院對於探病次數並無限制，「如果朋友住院，一天你要來看5、6次也沒人攔你」，而許多醫院設有地下商城，也會吸引民眾專程來「逛街」，但醫院畢竟還是高風險場所，建議就算明年回到承平時期，仍建議非必要還是減少前往。

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