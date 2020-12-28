圓寶29日正式亮相　柯文哲驚：貓熊照顧團隊沒比總統醫療團隊少





▲台北市立動物園今晚舉行大手牽小手-大貓熊「圓寶」見面會暨感恩晚會，出生180天的大貓熊園寶今天第一次公開與民眾見面。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

今年6月28日出生的大貓熊「圓寶」將在29日正式對外亮相，台北市長柯文哲28日晚間參加大貓熊「圓寶」見面會暨感恩晚會，搶先目睹「圓寶」萌樣。柯文哲致詞時笑稱，當初「圓寶」的背部被媽媽「圓圓」咬傷，現在長得不錯，沒想到大貓熊照顧團隊沒有比總統醫療團隊少。

柯文哲28日晚間出席大手牽小手-大貓熊「圓寶」見面會暨感恩晚會，隔著玻璃與「圓寶」和「圓圓」碰面。只見「圓寶」被保育人員放到木屑堆，隨後媽媽「圓圓」也緩緩步入展區，並且走向「圓寶」身旁，一屁股坐進去木屑箱中；然而「圓圓」過沒多久就起身離開木屑箱，嬌小的「圓寶」想黏著媽媽，卻因為腿太短而無法輕易跨出木屑箱，在眾人鼓勵下，花了不少工夫終於脫身，而柯文哲則在前方默默觀察大貓熊母女互動。

隨後，柯文哲致詞時提到，動物園一年有300萬參觀人數，動物明星包括無尾熊、紅毛猩猩，以及成為標本的亞洲象林旺。圓寶6月出生時，被媽媽叼起來咬傷背部，現在長得還不錯，「沒想到照顧團隊沒有比總統的醫療團隊少」，有專門的麻醉科、眼科醫師，真是「大開眼界」，謝謝大貓熊專業團隊，讓小朋友「圓寶」平安長大，歡迎大家29日有空來動物園。

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▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▼「圓寶」娃娃也已經準備好開放民眾購買。（圖／記者袁茵攝）

▼柯文哲出席大貓熊「圓寶」見面會暨感恩晚會。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）