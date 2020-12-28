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民眾黨嘉義總服務處成立　柯文哲率祕書長及黨籍立委宣誓深耕在地

▲▼ 民眾黨黨主席柯文哲率祕書長及五位黨籍立委宣誓深耕嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 民眾黨黨主席柯文哲率祕書長及五位黨籍立委宣誓深耕嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣民眾黨嘉義總服務處27日在嘉義市西區光彩街正式成立！包括黨主席柯文哲、祕書長謝立功、五位黨籍立委蔡壁如、賴香伶、張其祿、高虹安及邱臣遠皆連袂出席，宣誓民眾黨深耕地方、在地經營的決心。

▲▼ 民眾黨黨主席柯文哲率祕書長及五位黨籍立委宣誓深耕嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 民眾黨黨主席柯文哲率祕書長及五位黨籍立委宣誓深耕嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

柯文哲的出現吸引當地不少民眾慕名前來，更有來自其他黨派的民意代表也到場祝賀，將光彩街擠得水洩不通，附近的民眾也說好久不曾見過如此熱鬧的場面。加上現場小提琴演奏、嘉義啟智學校太鼓表演，整個開幕儀式充滿喜氣洋洋的歡樂氣氛。

▲▼ 民眾黨黨主席柯文哲率祕書長及五位黨籍立委宣誓深耕嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 民眾黨黨主席柯文哲率祕書長及五位黨籍立委宣誓深耕嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

柯文哲表示，雲嘉南地區向來是民眾作主的地方，是所謂的民主聖地，感謝嘉義市民對民眾黨的支持，這裡，對於台灣民眾黨來說，是個很特別很重要、也必須持續深耕的地方，柯主席說，我的理念就是「心存善念、盡力而為」，不要想一天改變國家，只要每天改變一點，每人多做一點，台灣一定會越來越好。民眾黨一定會繼續努力，讓台灣因為有我們變得更好。

▲▼ 民眾黨黨主席柯文哲率祕書長及五位黨籍立委宣誓深耕嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 民眾黨黨主席柯文哲頒發地方幹部聘書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

立委蔡壁如在致詞時則強調，嘉義總服務處的揭牌開幕，就是象徵民眾黨在嘉義深耕發展的決心。她說，民眾黨是素人政黨，要特別感謝民眾黨的支持者，尤其是這些平時就為理念默默付出的志工們，正是因為廣大的民眾都希望台灣愈來愈好，才讓我們聚集在一起。

因此，在嘉義總服務處開幕的同時，民眾黨特別請來雲、嘉、南地區的志工朋友們，由黨主席柯文哲親自頒發獎狀表達對志工們的感謝之意。

祕書長謝立功則表示，台灣民眾黨與民眾站在一起，在這個充滿熱情、活力的城市，每一位民眾黨的黨員及志工們都將為改變台灣持續盡一份心力、努力不懈。

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