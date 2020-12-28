柯文哲同意修統籌分配款：民進黨每個都大言不慚、肆無忌憚負債





▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲27日批評，前瞻計畫像是強盜分錢，被桃園市長鄭文燦反批當了6年市長，卻不知道中央在財政分配上比較優厚北市。對此，柯文哲28日上午再度回應，他同意修改統籌分配款，但條件是要堅守財政紀律與財政獨立，而其他縣市長「過去5年前都這樣，每次都說統籌分配款不公平，每個人都大言不慚、肆無忌憚負債。」

柯文哲28日出席萬華視障生活重建中心暨社區工坊開幕記者會，他提及財劃法已經20年沒有修訂，但其實民進黨在2016年上台，時任行政院長林全詢問是否同意修統籌分配款，當時他回應沒問題，但得有2個條件，一個是財政紀律法令定了之後，大家必須要遵守。

柯文哲表示，第二個是財政獨立，由於目前只有房屋稅、地價稅是歸地方政府，營業稅、所得稅是歸中央政府，後來變成地方政府每天都在賣土地，所以常常開玩笑說縣市首長的好朋友都是建商，因為收支來源主要是來自房屋稅與地價稅，地方政府也因此不會努力去招商。

柯文哲說，統籌分配款要修沒有問題，特別是六都都成立了，統籌分配款也20年沒有修了，應該要修，但就是要處理財政紀錄與財政獨立。

柯文哲提到，在過去5年當中，民進黨是完全執政，明白地說就是民進黨想要通過的法律，有哪一條在立法院不會通過？如同美豬美牛也是就這樣通過了，自己覺得統籌分配款要修就修，但是財政紀錄、財政獨立要堅守。民進黨過去5年都是這樣，他們每次都說統籌分配款不公平，然後每個人都大言不慚、肆無忌憚的負債、債留子孫，這才是今天要解決的問題。

▼萬華視障生活重建中心暨社區工坊開幕記者會，台北市長柯文哲蒞會致詞，並戴上視障模擬眼鏡，體驗視障同胞看不見的感覺。（圖／記者湯興漢攝）