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超過4千人齊聚！　彰化「寒冬圍爐千人饗宴」因疫情停辦

▲今年寒冬送暖千人圍爐饗宴停辦。（圖／ETtoday資料照）

▲今年寒冬送暖千人圍爐饗宴停辦。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

在彰化地區持續6年的寒冬圍爐千人饗宴，廣寧樂善團往年都會邀請弱勢族群齊聚在歲末盛大舉行，今年因新冠肺炎疫情未解除警報，團長張雪如在臉書粉專po文，經過評估因活動參加人數高達4000人，屬大型活動，決議今年暫停舉辦一次，好消息是元旦將舉辦慈善跳蚤市場義賣。

▲今年寒冬送暖千人圍爐饗宴停辦。（圖／ETtoday資料照）

▲今年寒冬送暖千人圍爐饗宴停辦。（圖／翻攝自張雪如臉書粉專）

彰化縣議員張雪如是「千人圍爐餐會」活動的總指揮，從籌備到募集物資和捐款都由她一手推動，沒有受到經濟不景氣波及，每年舉行圍爐饗宴的桌數卻逐年增加，從150桌、200桌、250桌，去年增加到400桌，需要動用到超過1200名志工協助、號召將近20個慈善機構參與活動。

日前台灣出現本土病例確診後，讓疫情更為嚴峻，彰化的跨年活動也因為配合中央防疫規定，參加大型活動，必須佩戴口罩、嚴禁吃東西，有感冒及發燒症狀者請勿到場參加。

▲今年寒冬送暖千人圍爐饗宴停辦。（圖／ETtoday資料照）

▲寒冬送暖千人圍爐饗宴記者會。（圖／ETtoday資料照）

廣寧樂善團也開會決定，「因疫情未解除警報，經本會評估因活動參加人數高達四千人，屬大型活動，決議今年109年“寒冬圍爐，千人饗宴”將暫停舉辦一次。對受贈戶深表歉意，感謝志工們及慈善家們的詢問，雪如團隊在此致歉」，不過雖然停辦，但元旦當天將舉行慈善跳蚤市場，歡迎民眾踴躍到場共襄盛舉。

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