　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

家中大火1歲女童受困房間！　7歲哥爬窗闖進火窟救出妹妹

家中大火1歲女童受困房間！　7歲哥爬窗闖進火窟救出妹妹。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

▲無情大火奪走一切，男童家人發起募款。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名7歲男童家中發生大火，家人逃出後發現1歲女兒仍在房間，勇敢的他竟然從窗戶跳入對方房內，及時把人帶出火窟，救了最小妹妹的性命。

事件9日發生在新塔茲韋爾市(New Tazewell)，男子克里斯(Chris Davidson)與妻子妮可(Nicole Davidson)按照慣例吃完晚餐後，晚間8點半便與3名孩子上床就寢，然而睡夢中妮可突然聞到燒焦味，醒來發現家裡出現大火，他們趕緊抓著2歲兒子以利亞(Elijah)與7歲兒子伊萊(Eli)，然而因為濃煙太大無法靠近小女兒艾琳(Erin)房間。

克里斯表示，「煙實在是太大了，我們到屋外試圖從窗戶進去，但我實在沒有辦法，只好抱起伊萊讓他爬進房內，我們為他感到非常驕傲，他做了許多成年人都做不到的事」。伊萊則表示，「爸爸把窗戶打破，我原本以為自己做不到，但是我找到了她，雖然很害怕，但我不想妹妹死」。

20名消防隊員後來立即趕到，然而房子仍被無情大火吞噬，整個家幾乎被徹底燒光，克里斯表示，「我們的一生幾乎都在那棟房子裡，就連3輛車也被燒毀，現在什麼都沒有了」，目前已在GoFundMe發起募款，期待能早日走出難關。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
快訊／八里跨年煙火秀確認延期！　防疫難度極高日期未定
日本鎖國第一天！機場超空蕩　入境航班一片慘綠
日本緊急鎖國　醫師曝：日本醫護相繼逃離第一線
張韶涵「買下太平洋小島」奢華裝潢曝！　入手4豪宅洩驚人資產
鍾明軒點名「誠品店員非常不專業」！　長文批：請認真工作
侯友宜開第一槍！　將停辦無法實名制跨年、戶外活動
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

睡夢中聞到燒焦味！　9歲童冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居

睡醒發現爸媽倒在血泊中！　5歲男童徒步幾百公尺找叔叔求救

路上遭5男集體性侵！　受害女報案「惡警又在小房間對她下手」

超好勸！救援氣墊被車擋到　消防員「霸氣一句話」讓2男放棄跳樓

手腕被鐵柵欄刺穿！　貪玩男大生深夜翻牆「懸掛門上2小時」

影／超敬業公雞！連續嘶吼15秒不換氣　叫到缺氧「倒頭栽慘摔」

86歲鋼琴家傅聰在英國確診新冠肺炎　已住院長達兩周

日本鎖國第一天！羽田機場超空蕩　入境航班資訊「一片慘綠」

金正恩紅過BTS　奪Google全球人物搜尋排行「第二名」！

葡萄牙首現新冠變種病毒！馬德拉島1旅客確診　機場篩檢攔截

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

影／超敬業公雞！連續嘶吼15秒不換氣　叫到缺氧「倒頭栽慘摔」

86歲鋼琴家傅聰在英國確診新冠肺炎　已住院長達兩周

日本鎖國第一天！羽田機場超空蕩　入境航班資訊「一片慘綠」

金正恩紅過BTS　奪Google全球人物搜尋排行「第二名」！

葡萄牙首現新冠變種病毒！馬德拉島1旅客確診　機場篩檢攔截

哈佛研究：維他命D抑制「癌細胞生長擴散」罹病致死率降低17％↑

變種病毒入侵南韓！英入境旅客確診前「趴趴走」　今增808例確診

家中大火1歲女童受困房間！　7歲哥爬窗闖進火窟救出妹妹

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

英國客不願隔離！數百人趁夜逃離瑞士滑雪勝地　傳已溜進法國

日本最可愛國中生出爐！　13歲電眼妹「放棄和朋友玩」變美奪冠

國民妹妹《鬼滅》禰豆子生日快樂！官方獻上溫馨祝福賀圖

影／超敬業公雞！連續嘶吼15秒不換氣　叫到缺氧「倒頭栽慘摔」

公鹿慘輸尼克20分！字母哥空砍27+13　美記：奇怪的一天

快訊／新北元旦升旗典禮改線上直播　限量帆布袋取消發送

富邦悍將洋投經歷超豪華　開季誰會上一軍？

看好王彥程明年轉支配下　宋家豪點出3個關鍵

快訊／侯友宜一聲令下　新北宣布八里煙火秀延期舉辦

陸積極考慮加入CPTPP　日駐陸大使：觀察是否做好準備

大腸長到心臟！醫曝「2胃腸疾病」幼年就便祕：5招解...不建議開刀

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

國際熱門新聞

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

鹿兒島外海火山噴發　氣象廳：2公里內有落石

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

新冠病毒「塞鼻孔」自願染疫

即／南韓出現變種病毒　3人中鏢

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

「聖誕老人」造訪養老院18人身亡！　157人慘中鏢

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！

女遭5男性侵　報案又被惡警性侵

賞鳥男田中挖出逾千枚古金幣...價值破3000萬

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

24歲女跳樓亡　隔日發文：不痛了

染疫噁聞魚腥味！英醫師：患者出現「嗅覺倒錯」

更多熱門

相關新聞

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

美國總統川普今天正式簽署撥款法案，其中包含「台灣保證法」，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。

24歲女跳樓亡　隔日發文：不痛了

24歲女跳樓亡　隔日發文：不痛了

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！

假期助長美國疫情　佛奇：最嚴重階段還沒到來

假期助長美國疫情　佛奇：最嚴重階段還沒到來

台南廢棄家具工廠全面燃燒

台南廢棄家具工廠全面燃燒

關鍵字：

火災大火爬窗救妹妹Chris DavidsonNicole Davidson北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

陳建州深夜連續道歉4次！

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

舒淇IG瘋傳！吃飯喝水「口罩別拉到下巴」下場曝

英機返台5人有症狀　女名醫一句話網推爆

1200萬跪求「不潮溼居住地」！網首推北部最乾燥地區

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面