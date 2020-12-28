家中大火1歲女童受困房間！　7歲哥爬窗闖進火窟救出妹妹

▲無情大火奪走一切，男童家人發起募款。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名7歲男童家中發生大火，家人逃出後發現1歲女兒仍在房間，勇敢的他竟然從窗戶跳入對方房內，及時把人帶出火窟，救了最小妹妹的性命。

事件9日發生在新塔茲韋爾市(New Tazewell)，男子克里斯(Chris Davidson)與妻子妮可(Nicole Davidson)按照慣例吃完晚餐後，晚間8點半便與3名孩子上床就寢，然而睡夢中妮可突然聞到燒焦味，醒來發現家裡出現大火，他們趕緊抓著2歲兒子以利亞(Elijah)與7歲兒子伊萊(Eli)，然而因為濃煙太大無法靠近小女兒艾琳(Erin)房間。

克里斯表示，「煙實在是太大了，我們到屋外試圖從窗戶進去，但我實在沒有辦法，只好抱起伊萊讓他爬進房內，我們為他感到非常驕傲，他做了許多成年人都做不到的事」。伊萊則表示，「爸爸把窗戶打破，我原本以為自己做不到，但是我找到了她，雖然很害怕，但我不想妹妹死」。

20名消防隊員後來立即趕到，然而房子仍被無情大火吞噬，整個家幾乎被徹底燒光，克里斯表示，「我們的一生幾乎都在那棟房子裡，就連3輛車也被燒毀，現在什麼都沒有了」，目前已在GoFundMe發起募款，期待能早日走出難關。

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