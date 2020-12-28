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杜特蒂開嗆美國：提供「2000萬劑疫苗」　否則美軍滾出菲律賓

▲▼菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂開嗆美國，「沒有疫苗美軍就滾出去」。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在一次與內閣官員的視訊會議中，嗆聲美國，如果不能提供2000萬劑的疫苗，美軍最好滾出滾出菲律賓，《訪問部隊協議》（Visiting Forces Agreement，VFA）也可以終止了。

根據《日經新聞》駐馬尼拉記者報導，面對國內對於官員疫苗採購作業延誤的批評，杜特蒂試圖將VFA作為討價還價的籌碼，以確保能夠獲得美國疫苗。

杜特蒂在26日的內閣視訊會議中表示，「如果他們（美國）至少要提供2000萬劑疫苗，否則最好給我滾出去，沒有疫苗，他們（美軍）就休想待在這裡」。

▲▼蘇比克灣海軍基地。（圖／達志影像）

▲菲律賓總統杜特蒂將VFA當作對美國談判疫苗的籌碼。圖為蘇比克灣海軍基地。（圖／達志影像）

杜特蒂在11月的時候，才同意將1998年簽署的美軍進駐協議，延長6個月，這對是一項對馬尼拉與華盛頓至關重要的共同防禦條約，菲律賓於今年6月單方面廢除了這項協議。

事實上，杜特蒂的威脅來自於他的政府官員，未能與疫苗製造商輝瑞達成協議，然鄰國的新加坡與印尼，都已經朝著交付疫苗的進度邁進當中。

菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）12月初聲稱，在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的幫助下，獲得了1000萬劑的疫苗，將在2021年1月開始運送，但是因為衛生部長杜克（Francisco Duque）犯下粗心的錯誤而交易失敗。不過杜克否認這項指控，聲稱從頭到尾都沒有獲得美國製藥巨頭的任何保證。

▲英國阿斯利康製藥（AstraZeneca）與新冠肺炎疫苗（圖／路透）。

▲菲律賓目前只確定得到260萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠肺炎疫苗（圖／路透）。

杜特蒂之前還曾經對中國與俄羅斯疫苗表示青睞，並且抨擊西方國家眼中只有利益。目前為止，菲律賓只有獲得英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的260萬劑疫苗，而且要到明年5月才會交付。

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