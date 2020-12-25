　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

睡夢中聞到燒焦味！　9歲童冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居

睡夢中聞到燒焦味！　9歲童男冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居。（圖／翻攝自微博／中新視頻）

▲大樓突然發生嚴重大火。（圖／翻攝自微博／中新視頻

記者李振慧／綜合報導

上海市金山一棟大樓突然發生火災，一名9歲男童在火災發生的幾分鐘內，不但冷靜叫醒家人，跑到樓下途中不忘提醒1、2樓鄰居失火，到樓下後還攔車請司機幫忙報警，一系列宛如教科書的機智救援，不只救了家人也救了整棟樓的人。

《澎湃新聞》報導，事件18日晚間10時發生在上海市金山區朱涇鎮北圩新村，9歲男童麻文博準備入睡時突然聞到燒焦味，起來發現客廳的火已經燒到天花板，他第一個反應便是叫醒爸爸和外公。

男童父親表示，他和岳父及兒子立即逃出屋外，然而想到手機沒拿又折回家中，「短短10幾秒，大火就從客廳迅速蔓延，完全封住了大門」，便逃到主臥室想要從窗戶逃生，正當他糾結要不要跳下時，接到消防部門即將趕到的電話。

同一時間，麻文博早已逃到樓下，對著整棟樓拼命大喊，「失火了，救命啊」，還在馬路上攔車請司機幫忙報警。金山消防隊員迅速趕到現場，救下男童父親與另一名受困在4樓的民眾，最後整棟大樓裡18名住戶全都順利疏散，沒有造成任何傷亡。

消防隊員在20分鐘內迅速撲滅火勢，事後查明起火原因為電器線路老舊發生故障，引燃周邊木質裝飾。消防員大讚男童，「小朋友非常勇敢，在保證自己安全的前提下，幫助鄰居們疏散逃離，為救援贏得了時間」。

父親也坦承，「兒子的作法超乎想像，比我冷靜太多了，像個男子漢，我為他感到驕傲」。麻文博則表示，因為在學校學過火災突發應急相關知識，「我是男孩子，要做男子漢，關鍵時刻要站出來」，雖然家裡損失嚴重，班導師與同學主動發起募款，希望能幫助他們一家人走出難關。

▼男童不但救了家人，還救了整棟樓。（圖／翻攝自微博／中新視頻）

睡夢中聞到燒焦味！　9歲童男冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居。（圖／翻攝自微博／中新視頻）

►腦公！你不可以賴帳喔！

ET快訊
首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」
握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！　網誤會12年
余天萊豬表決一度投錯票　被抓包忙玩手遊麻將
范瑋琪道歉文「8分鐘重新編輯3次」！　又提敏感字眼尷尬秒刪除
全劇組都表兄弟！女星「每間脫光睡」　呻吟隔壁全聽到
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

手腕被鐵柵欄刺穿！　貪玩男大生深夜翻牆「懸掛門上2小時」

4歲女兒爆前世記憶「認識女囚犯」　媽一查嚇壞：100年前有這個人

「殺我的狗就殺你」火爆爸向兒尋仇　父子互相槍戰一起喪命！

人就躺在旁邊！他透過「瞳孔反射」　心碎抓包女友用Tinder約砲

23歲媽把小孩鎖家中泡夜店　鄰居聽淒厲求救聲目睹3孩被燒死

沒戴口罩被拒絕進夜店　3男怒拿「AK-47步槍」瘋狂掃射15發

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

土耳其施打中國科興疫苗在即　稱有效率91.25%

睡夢中聞到燒焦味！　9歲童冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居

北京點名43款APP「適老化改造」　含支付寶、微信

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

土耳其施打中國科興疫苗在即　稱有效率91.25%

睡夢中聞到燒焦味！　9歲童冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居

北京點名43款APP「適老化改造」　含支付寶、微信

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

手腕被鐵柵欄刺穿！　貪玩男大生深夜翻牆「懸掛門上2小時」

拜登要贏得中美競賽　美學者點名台灣是「潛在爆發點」

菜鳥護理師喝醉遭院長性侵！絕望自殺…下秒帳戶多出26萬原諒他

海外疫情怕爆　22年逃犯搭機回中國被逮

向華強和向佐申請依親來台！　向太陳嵐證實申請中「原因曝光」

恭喜！陳零九、邱鋒澤「九澤CP」明年確定開唱　時間地點曝光

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

差幾秒就碾碎！垃圾場員工拆塑膠袋抱出黑貓　獸醫：有人養過

高雄「超薄紙片屋」佇立10年↑　他傻：能住人？網見3層樓賺歪了

首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」

南韓新冠疫情告急刷新高！單日「暴增1241例」　看守所淪病毒煉獄

乾癟、不對稱都能救的「矯正唇型」教學　搭配奶茶色口紅畫出嘟嘟嘴

再傳耶誕趴取消！陽明山「爛醉仙境」3天活動延期　可全額退費

「社會住宅租金會重新算一遍」　柯文哲：我的態度是絕不債留子孫

新冠疫苗研發傳「進度落後」　國光生技駁斥：明年1月進臨床二期

大陸熱門新聞

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

向華強和向佐申請依親來台　向太陳嵐證實申請中

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

台男逾期逗留澳門　15年靠賭博維生

高材生縝密計劃殺死母親：幫她解脫

菜鳥護理師喝醉慘遭院長性侵！　結局超反轉

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後屍骨無存

青海神秘火球　專家：撞擊點爆炸

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

向華強申請依親居留　陸委會證實

巨大火球爆炸墜落！10秒閃爆地表

北京淪陷？恐懼禽流感微博現謠言

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

中美潛在爆發點　美學者點名台灣

更多熱門

相關新聞

辣媽去泡夜店　3孩鎖家中被燒死

辣媽去泡夜店　3孩鎖家中被燒死

巴西23歲女子蒙泰羅(Jociane Monteiro)到夜店狂歡時，把3名年幼孩子獨自留在家中，沒想到發生火災，鄰居們聽到尖叫聲雖然想要幫忙救人，卻因為房門被緊緊鎖著無法進入，導致3名孩童葬身火海。

詐欺犯中國服刑！媽急付259萬救人反遭騙

詐欺犯中國服刑！媽急付259萬救人反遭騙

旭富延燒57小時　消防兩度行使退避權

旭富延燒57小時　消防兩度行使退避權

影／現場畫面曝！旭富延燒Day3　怪手＋水線清殘火

影／現場畫面曝！旭富延燒Day3　怪手＋水線清殘火

桃紙遭波及損失4億「不知年怎麼過」

桃紙遭波及損失4億「不知年怎麼過」

關鍵字：

火災大火男童救人上海市麻文博

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面