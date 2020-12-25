睡夢中聞到燒焦味！　9歲童冷靜救援「幾分鐘內」救了整棟鄰居

▲大樓突然發生嚴重大火。（圖／翻攝自微博／中新視頻）

記者李振慧／綜合報導

上海市金山一棟大樓突然發生火災，一名9歲男童在火災發生的幾分鐘內，不但冷靜叫醒家人，跑到樓下途中不忘提醒1、2樓鄰居失火，到樓下後還攔車請司機幫忙報警，一系列宛如教科書的機智救援，不只救了家人也救了整棟樓的人。

《澎湃新聞》報導，事件18日晚間10時發生在上海市金山區朱涇鎮北圩新村，9歲男童麻文博準備入睡時突然聞到燒焦味，起來發現客廳的火已經燒到天花板，他第一個反應便是叫醒爸爸和外公。

男童父親表示，他和岳父及兒子立即逃出屋外，然而想到手機沒拿又折回家中，「短短10幾秒，大火就從客廳迅速蔓延，完全封住了大門」，便逃到主臥室想要從窗戶逃生，正當他糾結要不要跳下時，接到消防部門即將趕到的電話。

同一時間，麻文博早已逃到樓下，對著整棟樓拼命大喊，「失火了，救命啊」，還在馬路上攔車請司機幫忙報警。金山消防隊員迅速趕到現場，救下男童父親與另一名受困在4樓的民眾，最後整棟大樓裡18名住戶全都順利疏散，沒有造成任何傷亡。

消防隊員在20分鐘內迅速撲滅火勢，事後查明起火原因為電器線路老舊發生故障，引燃周邊木質裝飾。消防員大讚男童，「小朋友非常勇敢，在保證自己安全的前提下，幫助鄰居們疏散逃離，為救援贏得了時間」。

父親也坦承，「兒子的作法超乎想像，比我冷靜太多了，像個男子漢，我為他感到驕傲」。麻文博則表示，因為在學校學過火災突發應急相關知識，「我是男孩子，要做男子漢，關鍵時刻要站出來」，雖然家裡損失嚴重，班導師與同學主動發起募款，希望能幫助他們一家人走出難關。

▼男童不但救了家人，還救了整棟樓。（圖／翻攝自微博／中新視頻）

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