英警神技「人臉辨識」狂揪2000嫌↑　等紅燈也能抓到通緝犯！

▲英國43歲警察波普（Andy Pope）非常擅長記憶人臉，已經靠著這項技能指認出2000多名嫌犯。（圖／翻攝West Midlands Police）

記者吳美依／編譯

英國伯明罕的43歲警察波普（Andy Pope）非常擅長記憶人臉，即使對方穿戴口罩等臉部遮蔽物也能認出來，彷彿「人臉辨識器」，2012年加入警隊至今，已經指認出2000多名嫌犯。他最高紀錄一天抓到17人，有一次甚至在等紅燈時，揪出身在餐廳裡的男性通緝犯。

BBC報導，波普是西米德蘭茲郡（West Midlands）的社區服務警察，在交通樞紐附近巡邏，大部分時間都待在火車與公車上。他隨時都會瀏覽通緝名單上的照片，協助偵辦無數案件，2018年達到指認1000人的里程碑，預計2022年達到2500人目標，也因這項「神技」被同事暱稱為「記憶人」（Memory Man）。

波普表示，他可以輕鬆記住一張人臉好幾年，但卻無法解釋這項天賦從何而來，「這只是一種直覺，『他就是那個人』，而且幸運地被證明是正確的」。

波普是「超級識別者協會」（ Association of Super Recognisers）20名成員的其中一人。該機構旨在替擁有傑出記憶力的人發聲，希望此技能獲得認可，成為法醫科學的一個分支。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

suisai淨透潔顏組，深層清潔毛孔帶走臉部髒汙