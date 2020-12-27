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快訊／華航倫敦127人返台「1人發燒39度」　緊急送醫院

▲▼華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

▲華航英國班機返台旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

記者董美琪／台北報導

華航編號CI0082班機27日搭載127人返台，晚間5點36分一落地，立刻進行大動作檢驗，根據《東森新聞》報導，稍早傳出有2人出現症狀，現在再傳出有1人發燒39度，已經緊急由救護車準備送往醫院。

班機乘客好不容易返回台灣，終於可以安心一些，一名旅客感謝地說，「台灣（防疫）做得不錯。」

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華航CI082倫敦飛往桃園班機在當地時間26日晚間9時15分（約台北時間清晨5時15分）起飛，並於今日傍晚抵達台灣。班機共載127人，包含機組員13名、國人90名、中國居民1名、外國籍23名（英國籍21名、美國籍2名）。

中央流行疫情指揮中心23日起升高防疫措施，要求有「英國旅遊史」的入境者全面入境採檢並集中檢疫，檢疫期滿前也會再次採檢。指揮中心發言人莊人祥表示，旅客入境後，曾有症狀的都要當場採檢，有發燒者立刻送醫，其餘所有人一律移到檢疫所集中採檢。

▼華航倫敦班機返台，工作人員在救護車待命準備。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼華航倫敦班機返台，工作人員在救護車待命準備。（圖／記者陳以昇攝）

▼其餘所有人一律移到檢疫所集中採檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼華航倫敦班機返台，發燒者由救護車送醫，其餘所有人一律移到檢疫所集中採檢。（圖／記者陳以昇攝）

▼華航英國返台班機，1人疑似有症狀轉送中。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼華航英國返台班機，1人有症狀。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▼華航英國班機機組人員返台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

▼華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

▲▼華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

▼機場清潔人員加強消毒 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼華航英國班機返台 114名旅客全送檢疫所,機場清潔人員加強消毒作業 。（圖／記者李毓康攝）
 

嚴守國門，就是保護國人。歡迎回家！ 近期英國出現具備高傳染力的武漢肺炎變種病毒，引起各國關注。而今日傍晚，來自英國的華航班機、載著114名旅客、13位機組員，降落在桃園機場，交通部在指揮中心的協助下審慎應對。 為了加強防疫，不與其他旅客...

林佳龍發佈於 2020年12月27日 星期日
ET快訊
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