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變種病毒有3種！英遭「50國封鎖入境」　陳文茜：進入新災難階段

▲▼英國新冠變種病毒肆虐，政府提升至最高防疫層級，呼籲民眾待在家。（圖／路透社）

▲英國新冠變種病毒肆虐，至少40多國家禁止英國航班入境。（圖／路透社）

記者董美琪／綜合報導

英國變種病毒來勢洶洶，陳文茜轉戰TVBS後，27日在《TVBS文茜的世界周報》談及新冠肺炎（COVID-19）疫情表示，目前全世界有「3種變種病毒」，傳染力大幅增加，更容易進入人體細胞，使得全世界進入新的災難性階段。

陳文茜在節目表示，目前對全球最不好的消息就是，「出現了3個變種病毒」，多數人只知道英國變種病毒，但其實3種變種病毒已分別在英國、南非及奈及利亞出現。變種病毒傳染力增加70%，還有一種「刺突蛋白」變種，變得更容易黏附人體細胞裡頭。

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世界衛生組織WHO在7月曾表示，新冠病毒可存在於空氣中，可透過空氣傳播，不是只有飛沬傳播約1公尺的近距離，如今變種病毒更容易進入人體，將可能讓疫情擴大，進入新災難性階段。

目前英國因變種病毒爆發逃難潮，全球超過50國已封鎖對英國陸海空交通，其中法國一度關閉英法海底隧道，想要把病毒擋在境外。

不過目前變種病毒並沒有更致命，或更能抵抗疫苗或治療，以下是目前通報已發現新冠病毒「新變種病毒株」的國家：日本、新加坡、澳洲、以色列、黎巴嫩、英國、愛爾蘭、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、丹麥、瑞典、加拿大、奈及利亞以及南非。

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