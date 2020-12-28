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英國返台旅客讚：到了世界最安全的地方　18例採檢結果今中午出爐

記者黃翊婷／綜合報導

華航CI082倫敦飛桃園班機27日傍晚抵達台灣，機上127名人員（含機組員）有1人發燒超過39度，4人出現相關症狀，現階段採檢的18件檢體，結果最快將在今日（28日）中午公布。另外，負責檢疫所任務的醫福會執行長王必勝，27日晚間也在臉書PO出現場照片表示，「在集檢所人員親切的服務和關懷中，好幾個人告訴我，回家真好、到了世界最安全的地方！」

華航CI082班機在英國倫敦時間26日晚間9時15分起飛（約台北時間清晨5時15分），並在27日傍晚抵達台灣桃園機場，機上一共載有127人，分別為機組員13名、國人90名、中國居民1名、外國籍23名（英國籍21名、美國籍2名）。雖然一度傳出有5人發燒，但經過後續追查，確認目前僅有1名男乘客發燒超過39度，另外有4人在14天內曾出現相關症狀。

英航班旅客抵檢疫所直呼「回家真好」。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

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▲王必勝PO文感謝防疫人員的付出。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

旅客們後續分批搭乘專車前往集中檢疫所，現階段採檢的18件檢體已經送往昆陽實驗室，檢驗結果最快28日中午就會出來。而負責檢疫所任務的醫福會執行長王必勝，也在個人臉書PO文中提到，英國專案入境者經過長途旅行，帶著沉重的行李，還有人帶著小孩，每個人臉上都有藏不住的疲憊，但在集中檢疫所人員親切的服務和關懷中，有好幾個人告訴他「回家真好」、「到了世界最安全的地方」。

王必勝還PO出現場人員忙碌的身影並表示，「山上陰雨微冷，看著集中檢疫所各組有條不紊又高效率地執行任務，深深以他們為傲，辛苦了！」網友們看完文章與照片，也紛紛留言替相關人員加油打氣，「謝謝你們在第一線把關」、「感謝有你們守護台灣」、「寒冷天氣中，辛苦了」、「謝謝你們，還有歡迎回家」。

▼旅客戴口罩、穿防護衣前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

▲▼華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

▼旅客分批搭上檢疫巴士或救護車。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼華航英國班機返台 乘客上檢疫巴士。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼華航英國班機返台 乘客上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

英國專案入境者持續進住集中檢疫所並接受採檢中。 長途的旅行加上沈重的行李，還有的人帶著小小孩，每個人好累……但在集檢所人員親切的服務和關懷中，好幾個人告訴我：“回家真好、到了世界最安全的地方！” 山上陰雨微冷，看著集中檢疫所各組有條不紊又高效率的的執行任務，深深以他們為傲，辛苦了！

王必勝發佈於 2020年12月27日 星期日
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