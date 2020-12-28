快訊／英國127人返台！1高燒4人有症狀　名醫「一句建言」網推爆

▲華航英國班機返台，1名男乘客發燒39度送上救護車。（圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／董美琪報導

才剛脫歐的英國，因「變種病毒」擴散快速，航班反遭至少40多國封鎖，不過台灣是採取加強管制方式，嚴謹戒備英國返台航班。27日迎接華航CI082倫敦飛台北班機，機上含機組員127人，其中1名男性旅客發燒超過39度，4人14天內有出現症狀，已與其他旅客坐車前往集中檢疫所。對此，名醫田知學PO文，入境是否考慮「全部篩檢+檢疫隔離+自主管理」，引起網友支持，「可以仿效日本鎖國嗎？這樣好恐怖～～～醫護人員要做好防護工作，辛苦了。」

華航自英國返台入境，有媒體一度報導5人發燒，不過目前已經確定，除了1人有發燒到39度，已經送抵醫院外，另外4位男性旅客過去14天內出現過症狀（14天內有發燒或疑似症狀，但採檢後屬於輕症），採檢完已跟第六批旅客一起上車，沒有送醫治療。

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▲華航英國班機返台，乘客全數上檢疫巴士。（圖／記者周宸亘攝）



華航CI082倫敦飛往桃園班機在當地時間26日晚間9時15分（約台北時間清晨5時15分）起飛，並於今日傍晚抵達台灣。班機共載127人，包含機組員13名、國人90名、中國居民1名、外國籍23名（英國籍21名、美國籍2名）。

目前，採檢的18件檢體會送到昆陽實驗室，檢驗結果會在明天（27日）中午前出來。

因應英國出現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）變種病毒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，23日起有英國旅遊史者集中檢疫、倫敦飛台北客機「航班減半」及機組員居家檢疫14天，所有入境者須檢疫期滿前採檢。

▲華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

▲華航倫敦班機返台，發燒者由救護車送醫，其餘所有人一律移到檢疫所集中採檢。（圖／記者陳以昇攝）

面對這一仗，不少醫護人員嚴陣以待，負責檢疫所的醫福會執行長王必勝在臉書PO照，「長途的旅行加上沈重的行李，還有的人帶著小小孩，每個人好累……但在集檢所人員親切的服務和關懷中，好幾個人告訴我『回家真好、到了世界最安全的地方！』山上陰雨微冷，看著集中檢疫所各組有條不紊又高效率的的執行任務，深深以他們為傲，辛苦了！」

▲華航機組人員返台。（圖／記者李毓康攝）



另外，振興醫院急診醫學部主任田知學27日晚間則在臉書發文，「決戰境外」、「入境是否考慮『全部篩檢+檢疫隔離+自主管理』『集中採檢隔離14+7天』」最後還強調「#全面篩檢 #天佑台灣 #不仇恨不對立 #把隔離自主管理做好做滿的朋友謝謝您守護大家 #還是要團結一心抗疫 #勤洗手戴口罩保持安全社交距離。」

▲華航倫敦班機抵台，127人接受檢疫。（圖／記者陳以昇翻攝）



網友紛紛在田知學臉書下留下自己想法，「該鎖了吧。醫護人員非常辛苦，可以多為他們著想嗎？」、「全部篩檢+檢疫隔離+自主管理，講很久了，但指揮中心似乎不動於衷」、「辛苦醫護人員，請你們一定要保護好自己，加油」、「增加醫療人員負擔！」、「支持田醫生的建議」、「如果這架飛機從大陸來會放行嗎？現在是怎樣？明知英國疫情嚴重還輕放？」

▲華航倫敦班機抵台，127人接受檢疫。（圖／記者陳以昇翻攝）



英國專案入境者持續進住集中檢疫所並接受採檢中。 長途的旅行加上沈重的行李，還有的人帶著小小孩，每個人好累……但在集檢所人員親切的服務和關懷中，好幾個人告訴我：“回家真好、到了世界最安全的地方！” 山上陰雨微冷，看著集中檢疫所各組有條不紊又高效率的的執行任務，深深以他們為傲，辛苦了！ 由王必勝發佈於 2020年12月27日 星期日

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