8月孕婦無症狀感染！2天「發燒痛哭」緊急剖腹　男嬰檢驗出爐

▲8月孕婦無症狀感染！2天「發燒痛哭」緊急剖腹。（圖／翻攝大連晚報）



記者許力方／綜合報導

遼寧大連市連續新增新冠肺炎本土無症狀感染者，當局規劃10個社區為中風險地區，並已完成全市637.9萬人次全員核酸檢測，值得關注的是，先前無症狀確診的一名懷孕32周孕婦，產前出現發燒症狀、肺部發炎加劇，讓她當場痛哭，當晚被送進產房剖腹，30分鐘後順利產下男嬰，嬰兒第一次檢測結果為陰性。

根據《大連晚報》報導，這名無症狀感染孕婦21日轉院至市六院，已經懷孕32周，婦產科醫護人員前往隔離病區監護病況，2天後發現，她開始出現發燒症狀，由專家複核為確診病例，「新冠肺炎的特點就是進展快、病情重。一旦症狀開始出現，病情隨時會進展，要做好提前終止妊娠的準備。」

專家在2天內迅速制訂了3套分娩預備方案，若母體情況突然惡化，將進行剖腹生產，隨後於26日中午，孕婦再度出現發燒，體溫飆到38.7度，CT檢查顯示肺部發炎加重，胎兒心跳加快、情況不穩定，容易出現宮內窘迫，因此院方決定盡快終止妊娠，確保母子平安。

「我怎麼這麼不順啊！」孕婦得知消息難怪地痛哭，當晚7時就被送進隔離區手術室，由13名菁英醫師團隊操刀，第一次在負壓病房為確診病例動手術，頭戴全面罩式呼吸器，穿著防護服，30分鐘後、於晚間8時40分順利產下男嬰，孕34周小男嬰體重2160克，面色紅潤、哭聲響亮。

術後母子平安，院方對男嬰進行了一系列檢查，他各方面情況穩定，第一次核酸檢測報告結果為陰性，目前已轉至市婦兒中心負壓病房繼續觀察。至於母親狀況良好，平安返回病房繼續進行治療。

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