減緩境外及境內污染　台南連續4天啟動空污應變作業

▲中國境外空氣污染12月24日晚間起罩台灣西部縣市，台南市環保局自24日起至27日啟動多項空污應變作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國境外空污12月24日晚間起罩台灣西部縣市，台南市環保局自24日至27日啟動多項空污應變作業，要求21處工業區提升空污防制設備效率，87處營建工地提高灑水頻率。又到26家大型工廠、7處營建工地稽查、大型柴油車路檢及目視稽查119輛等，稽查結果1處工地有缺失，4輛大型柴油車有污染，都已依法裁處。

污染源管制外，洗街車更是自24日晚間9時開始針對仁德、歸仁、新化、永康、善化、安南、新營、後壁、鹽水、柳營等17個行政區等重要道路進行洗街，截至26日為止已清掃了道路393公里，削減PM2.5 236公斤。

此外，環保局為了遏止民眾露天燃燒影響空氣品質，自12月21日起無人機查緝隊每天空拍巡查，執行區域包括歸仁、仁德、關廟、安定、西港、善化等，26日為止已查獲3件並依法告發。

環保局強調，查緝將會全年無休，且不分平假日，每周更會搭配露燃好發區的環保志工，至區里宣導禁止民眾不要在住家或農田露天燃燒雜草垃圾，共同維護空氣品質。

市長黃偉哲表示，從去年4月至現階段，台南市仍舊保持「PM2.5零紅害日」的佳績。然而，空污不分國界，面對境外移入的空污，仍得持續強化因應，以盡量維護空氣品質。

環保局長謝世傑表示，27日環保局持續進行道路洗街作業，污染源查核也將依據風向，鎖定污染濃度高的區域週邊進行查核，未來一週的空氣品質是「先較差、後轉好」。

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