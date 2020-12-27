堵變種病毒！英120名旅客入境送大台北3檢疫所　醫護增派人力備戰

▲醫福會執行長王必勝。（圖／資料照／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

英國變種病毒來勢洶洶，華航一架自倫敦載運120人旅客的航班將於今（27）日晚抵台，指揮中心也做好萬全準備。醫福會執行長王必勝證實，旅客入境後，將入住大台北3處檢疫所，也將採取最高規格防疫，平常見所醫療人力與檢疫者比例為1:30，此次因返台人數較多，將加派10名人手。旅客最快可於晚間11時完成採檢，檢驗結果預計明日中午才會出爐。

華航CI082班機原本預定今天晚上6時15分，將從倫敦飛抵桃園機場。不過，根據桃園機場網站的客機抵達時間，班機已改時，將提早在5時36分抵達。由於新變種病毒株傳播力強70%，防疫措施也須立刻升級，機場公司沿入境動線進行全面消毒，載運旅客的巴士採梅花座，因此車上40個座位將只搭載20人，由6輛防疫巴士分別載送。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，120人返台後就必須採檢，一部份機場、一部份到集中檢疫所進行。他進一步指出，自英返國者增加「回國即採檢」，結束檢疫也還是要採檢；本來想有症狀者採檢，但考量病毒還是有未知情況，蒐集資料對未來防疫計畫有所幫助。

王必勝上午接受記者聯訪時表示，華航班機預計6時抵台，預計晚間9時許才會抵達集中檢疫所，採檢完成已接近11時，屆時會統一送到實驗室，檢驗分析流程需4小時，結果出爐後會交給指揮中心做判斷。而從23日至今也有20多人在過去14天有英國旅遊史，入境後已全數住到集中檢疫所，今晚也會一併採檢。

面對可能出現的英國病毒，王必勝坦言「已經沒有這麼緊張」，因為相較於執行武漢包機任務，英國變種病毒傳播力雖強，但致病能力並沒有特別高，加上集中檢疫所至今也收治了2萬多人，「專家也駕輕就手」，依照SOP來做，應該不會有太大問題。