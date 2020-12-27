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LIVE／防變種病毒日本鎖國、英120人傍晚返台　指揮中心最新回應

生活中心／台北報導

國內今日新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥說明詳情。英國新變種病毒株來勢洶洶，日本已經發現病例，也宣布明天起「鎖國」禁止所有外國人入境，而華航一架載運120人從倫敦返台的班機今晚抵達，相關防疫措施，預料記者會上也將進一步說明。

華航CI082倫敦飛往桃園航班將於今日傍晚抵達，華航與疾管署機場現場人員合作進行對120名旅客的引導，交由疾管署安排集中檢疫；120人入境即採檢，結束14天檢疫後再採檢。由於新變種病毒株傳播力強70％，現場的地勤人員均穿戴口罩、隔離衣等全套防護裝備，而機場公司沿入境動線進行全面消毒，載運旅客的巴士採梅花座，因此車上40個座位將只搭載20人，由6輛防疫巴士分別載送。

日本疫情入冬之後再度嚴峻，再加上英國變種病毒在日本已經發現病例，日本政府決定從28日起到明年1月底，禁止所有外國人入境，但對11個疫情控制相對穩定的國家地區的商務人士豁免，包括台灣、南韓、中國、越南等。對此，台灣網友討論熱烈，不少人表示希望台灣跟進。

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▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心統計，國內目前累積785例確診，分別為690例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、647人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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