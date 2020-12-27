染疫聖誕老人訪養老院「散播病毒」！群聚爆18死157人確診

▲比利時染疫聖誕老人探訪養老院，目前已經造成18人死亡。（圖／取自推特）



記者王佩翊／編譯

比利時一間養老院日前爆發群聚感染，12月中才傳出有75人因此確診，其中1人死亡，如今感染規模擴大至157人，死亡人數更是來到18人，而造成這起「超級傳播」的始作俑者正是「聖誕老公公」！一名年輕男子在不知道自己染疫的情況下，扮成聖誕老公公前往該間養老院與長者們互動，沒想到卻因此造成了無法挽回的後果。

根據《鏡報》報導，比利時法蘭德斯的這間養老院12月中旬爆發群聚感染，當時有61名住民與14名工作人員確診新冠肺炎，其中1人死亡。儘管院方當時聲稱絕大多數的病患皆為無症狀患者，但疫情卻在2週內迅速擴大，染疫人數瞬間飆升至157人，其中121人為住民、36人為工作人員，死亡人數高達18人。

▲染疫人士並未與長者保持社交距離。（圖／取自推特）



據悉，養老院與這名聖誕老人當時只是想要在佳節前夕，給長者帶來溫暖，因此才會特地策劃了本次活動，且該名男子在此之前也並未出現任何症狀，怎知卻釀成大禍。當地政府表示，該起活動事前並未獲得防疫當局的批准。

養老院最初曾經聲明，聖誕老人有和長者們保持距離，且雙方都有佩戴口罩，聖誕老人也只有在公共區域移動。但從比利時當地媒體曝光的照片中可以看到，活動當時只有聖誕老人佩戴著口罩，院內長者們則是完全沒有佩戴口罩，且皆未保持社交距離。

比利時疫情嚴重，截至26日的累計確診病例為63萬7246例，死亡人數1萬9089人，當地的醫療系統面臨巨大壓力。比利時第三大城市列日更因此要求無症狀的染疫醫護人員繼續在第一線工作。

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