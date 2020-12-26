「地表最強總監」魏淑蓮年終餐會暖圍爐　加碼送500件羽絨衣

▲鄭文燦稱許魏淑蓮，愛心能量強大是「地表最強的總監」。（圖／記者楊淑媛攝，下同）



記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300G2區26日於中壢區綠光花園，舉辦2020年「愛在社福、送暖圍爐」年終關懷餐會，由桃園市社會局邀請社福機構老人、弱勢家庭、身心障礙朋友600多人參與。市長鄭文燦指出300G2區總監魏淑蓮19日於桃園巨蛋舉辦「獅愛圓夢、助學千人…」活動，僅隔一週又舉辦這場近千人的關懷餐會，愛心能量強大，稱魏淑蓮是「地表最強的總監」。

▲周矢綾捐贈10萬元贊助餐會經費。

▼國際獅子會300G2區長年做公益。

魏淑蓮總監指出，國際獅子會是全球最大的公益社團，300G2區長年致力於社會公益事項，尤其是為呼應今年度的主題「心手相連、全球服務」，300G2區由GST全球服務團隊區協調長吳軍毅，帶領團隊策畫救助飢餓委員會主席李朝倉、團隊執行號召12個專區、120個分會會長一同參與贊助這個有意義的活動。

▲魏淑蓮總監個人加碼贊助50萬元，購買500多件羽絨衣捐贈做公益。

▼國際獅子會300G2區長年做公益。

「愛在社福、送暖圍爐」年終關懷餐會中，魏淑蓮總監個人加碼贊助50萬元，購買500多件羽絨衣，捐贈給弱勢團體，財務長周矢綾捐贈10萬元贊助餐會經費，整場活動300G2區並提供在場的每一人一個關懷金600元及摸彩品，期讓弱勢朋友們，感受到來自各界的愛與溫暖。包括：300G2區創區總監黃簡美桂、市議員彭俊豪、謝美英、社會局長鄭貴華等人均蒞臨參加。

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