令人感動！國際獅子會300G2區千名獅友　不畏風雨淨灘做環保

▲千名獅友冒雨參加淨灘，總監魏淑連（拿麥克風）、淨灘委員會主席蘇俊宇（右）看了好感動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

說好了，大雨也擋不住獅友們的相約！國際獅子會300G2區27日於桃園「草漯沙丘地質公園」舉行千人淨灘活動，儘管滂沱大雨，1,500多名獅友，分成「螃蟹和海龜」兩大隊，在總監魏淑連、淨灘委員會主席蘇俊宇帶領下，展開淨灘活動。魏淑連說，下雨天淨灘，很涼爽，大家可以撿拾更多垃圾，而且給自己難忘的回憶。

▲國際獅子會300G2區千名獅友淨灘做環保，市長鄭文燦、議長邱奕勝也到場感謝。（圖／市府提供）

淨灘委員會主席蘇俊宇看到獅友們的熱情和凝聚力，相當感動呼籲獅友們在下雨天淨灘，個人的安全要特別留意。市長鄭文燦、議長邱奕勝也一同出席淨灘活動。鄭文燦說，桃園正在進步、正在改變，市府從未忘記生態環境的重要性，感謝國際獅子會發揮強大的號召力，相信將帶動更多民間社團組織加入，為桃園海岸線增加更多淨灘生力軍。

▲▼千名獅友冒雨參加淨灘。（圖／市府提供）

甫受邀加入壢青獅子會的議長邱奕勝，也感受到獅友們的團結，行程滿滿也要特地到場感謝獅友們參與公益活動的熱忱。國際獅子會300G2區淨灘委員會主席蘇俊宇表示，桃園的海岸線長達46公里，其中，觀音地質公園(草漯沙丘)是桃園市政府環保局重點維護的新地標。因此，由GST協調長吳軍毅團隊策畫，300G2區與第二專區主席許憲民號召12各分會的獅友動員親友，參與「2021千人淨灘、海好有你」活動。

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