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賣香小女孩昔受贈一盒鉛筆　多年後任獅子會總監「助學千人」圓願

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▲魏淑蓮昔受贈一盒鉛筆許助人心願，多年後「助學千人」圓願。（圖／300G2區提供）

▲魏淑蓮昔受贈一盒鉛筆許助人心願，多年後「助學千人」圓願。（圖／300G2區提供）

記者楊淑媛／桃園報導

曾受幫助的小女孩，長大事業有成後，可以幫助更多人…國際獅子會300G2區19日於桃園巨蛋舉行「獅愛圓夢、助學千人、歡樂聖誕趴」活動。300G2區總監魏淑蓮感性說，小時在廟旁賣香，一日一名來廟參香的姐姐問她，想要什麼禮物？這名漂亮姐姐第二天帶來她想要的鉛筆，讓她開心又感動，暗自許下有一天也要像漂亮姐姐幫很多小小孩圓夢。

▲魏淑蓮昔受贈一盒鉛筆許助人心願，多年後「助學千人」圓願。（圖／300G2區提供）

▲市長鄭文燦肯定國際獅子會300G2區，熱心公益助人，關懷社會。（圖／300G2區提供）

魏淑蓮感謝那名漂亮姐姐，啟動她的行善願力，她擔任總監後，成立勤學獎助學金委員會，並由平日熱心助學的郭承敬獅友擔任主席，一起來規劃扶助弱勢兒童活動，號召120幾個獅子分會捐款，與桃園市家長會長協會共同合辦發放獎助學金，頒贈千位弱勢學童獎助學金及千個清寒家庭生活物資。▲魏淑蓮昔受贈一盒鉛筆許助人心願，多年後「助學千人」圓願。（圖／300G2區提供）

▲林明裕局長肯定，國際獅子會300G2區「助學千人」行善做公益。▼國際獅子會300G2區「獅愛圓夢、助學千人、歡樂聖誕趴」活動（圖／300G2區提供）
▲魏淑蓮昔受贈一盒鉛筆許助人心願，多年後「助學千人」圓願。（圖／300G2區提供）

為落實專款專用，獅子會與家長協會動員許多人力親自家庭訪視，魏淑蓮總監更親自到訪關懷，要讓每一位獅友所捐出的每一塊錢均用在真正需要者的身上。300G2區並於頒贈獎助學金典禮活動，邀請獲獎助學金的學童與家長，出席獅友簡美令用心籌劃，晚間於巨蛋館舉辦「歡樂聖誕趴」，分享獅友的歡樂與用心，期許今日受助的孩子，感受社會溫暖，用快樂的心情迎接所有的挑戰，來日再把愛傳送出去；包括：市長鄭文燦、教育局長林明裕、300G2區創區總監黃簡美桂等各界人士蒞臨活動。▲魏淑蓮昔受贈一盒鉛筆許助人心願，多年後「助學千人」圓願。（圖／300G2區提供）

▲▼國際獅子會300G2區「獅愛圓夢、助學千人、歡樂聖誕趴」活動（圖／300G2區提供）▲魏淑蓮昔受贈一盒鉛筆許助人心願，多年後「助學千人」圓願。（圖／300G2區提供）

國際獅子會300G2區在魏淑蓮總監上任後，帶領該區120幾個獅子會、近5,000獅友合力做社會服務，除捐血、反毒反詐騙宣導、兒童視力篩檢、成人糖尿病防治、萊恩盃mini公益棒球賽、環保植樹外，更捐贈大型捐血車、特搜指揮車、消防災害探測儀、復康巴士等，以及千人無畏風雨的淨灘等公益活動，深受肯定。

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