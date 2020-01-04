國際獅子會300G2區竹圍漁港千人淨灘　自己環境自己維護

▲國際獅子會300G2區，於竹圍漁港展開千人淨灘。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020新年的第一個週末假日，國際獅子會300G2區4日由總監廖千鐘，率領 獅友及志工千人，於大園區竹圍漁港舉行「海好有你暨淨灘環保宣導及關懷弱勢活動」。廖千鐘表示，自己的環境要靠自己維護，獅子會每年都會舉辦淨灘活動，已成為重要的傳統，希望能為環保、為地球盡一份心力。

▲▼國際獅子會300G2區，於竹圍漁港展開千人淨灘及關懷弱勢活動。（圖／市府提供）

市長鄭文燦於出席淨灘活動表示，桃園的海岸線長達46公里，市府升格以來將海岸保護列為重點工作，成立海岸管理工程處致力保護四大生態亮點，包括許厝港國家重要濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬。感謝國際獅子會邀請獅友們投入竹圍漁港淨灘活動，不但作公益也作環保，共同維護桃園的海岸環境。

▲國際獅子會300G2區，於竹圍漁港展開千人淨灘。（圖／市府提供）

鄭文燦說，市府升格以來積極推動淨灘活動，並編列預算購買沙灘清潔車等設備，保護桃園自然生態景觀，未來將持續打造竹圍漁港成為觀光漁市，並設立遊艇碼頭等設施，推動觀光漁業與遊艇產業發展。包括市議員徐其萬、游吾和、市府環保局長呂理德、農業局長郭承泉、海管處長林立昌等人士，均一同出席這項淨灘活動。

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