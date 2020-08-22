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國際獅子會300G2區「萊恩盃MINI棒球公益賽」　響應棒球扎根計畫

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▲國際獅子會300G2區舉辦「萊恩盃MINI棒球賽」。（圖／市府提供）

▲國際獅子會棒球委員會主席李鎧吉表示，「萊恩盃MINI棒球公益邀請賽」，響應桃園市政府「棒球扎根計畫」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應桃園市政府「棒球扎根計畫」，國際獅子會300G2區、22日於八德區大勇國小舉行「萊恩盃MINI棒球公益邀請賽」，該會棒球委員會主席李鎧吉表示，這次活動邀請U8及U10共20支隊伍參賽，並舉辦義賣贊助3家公益團體，致贈「2019學年度國小棒球運動聯賽硬式組全國賽」冠亞軍的中平、大勇2所國小比賽訓練器材，支持基層棒球發展。▲國際獅子會300G2區舉辦「萊恩盃MINI棒球賽」。（圖／市府提供）

▲▼國際獅子會300G2區總監魏淑蓮說，萊恩盃MINI棒球公益邀請賽雖為迷你型，卻展現無限活力。（圖／市府提供）▲國際獅子會300G2區舉辦「萊恩盃MINI棒球賽」。（圖／市府提供）

國際獅子會300G2區總監魏淑蓮說，萊恩盃MINI棒球公益邀請賽雖為迷你型，卻展現無限活力，獅子會也特地請知名職棒球星陳致遠、陳仕朋指導小朋友打球，小球員們肯定收穫滿滿，未來300G2區將持續辦理更多向下紮根，手心向下的社福活動。▲國際獅子會300G2區舉辦「萊恩盃MINI棒球賽」。（圖／市府提供）

▲▼國際獅子會萊恩盃MINI棒球公益邀請賽，於大勇國小舉行。（圖／市府提供）▲國際獅子會300G2區舉辦「萊恩盃MINI棒球賽」。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦出席活動中感謝國際獅子會300G2區，平時投身社福、醫療、教育、文化等領域，幫助社會弱勢，現今結合公益舉辦「國際獅子會300G2區萊恩盃MINI棒球公益邀請賽」，可望成為鼓勵桃園少棒的最好比賽，預祝小小選手們全力以赴，在充滿汗水的球場中，拚戰到最後一刻，發揮棒球永不放棄的精神，交出好成績。▲國際獅子會300G2區舉辦「萊恩盃MINI棒球賽」。（圖／市府提供）

鄭市長指出，棒球素有「國球」之稱，桃園中平國小及大勇國小於「2019學年度國小棒球運動聯賽硬式組全國賽」中分別獲得前2名佳績，現在台灣三級棒運也幾乎由桃園市內國小、國中、高中的棒球隊拿下冠軍，正在寫下桃園棒球傳奇。桃園升格後，已陸續興建多個棒壘球場，並規劃於大漢溪畔興建大溪棒壘球場，未來將建置更多球場活動空間，發展桃園體育活動。

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