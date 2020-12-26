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開罰紐籍機師30萬　桃園衛生局下通碟...7天不繳清「強制執行」

記者沈繼昌／桃園報導

針對長榮航空紐西蘭籍機師確診後仍趴趴走，且不配合疫調引發國人矚目，桃園市衛生局26日指出，24日已寄出處份書，依據傳染病防治法開罰30萬元，雖目前正在醫院接受隔離治療，但已由醫護人員代為轉交，並說明需在7天內繳清，否則將被移送至法務部行政執行署辦理強制執行。

▲長榮航空紐籍機師不配合疫調，確診後還趴趴走，桃園市衛生局24日寄出處分書，本月31日前須繳清罰款，否則將強制執行。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空紐籍機師不配合疫調，確診後還趴趴走，桃園市衛生局24日寄出處分書，到本月31日內需繳清罰款，否則將辦理強制執行。（資料照／記者沈繼昌攝）

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中央流行疫情指揮中心在本月20日新增新冠肺炎確診案例案765）紐籍醫師，因不配合疫調，使得同機2名副機長與台籍女子染疫，桃園市衛生局表示，衛生局依據傳染病防治法開罰30萬元，已於24日寄出處分書。

桃園市衛生局說，紐籍機師因目前在醫院接受隔離治療，處份書送至醫院病房後委由醫護人員代為轉交，衛生局人員並透過電話與機師溝通，說明處分書內容，紐籍機師簽收處分書後，已知悉相關內容，情緒上並無太多波動。

衛生局強調，機師目前仍在住院中，仍然必須在七天內繳納罰款，可透過轉帳方式繳款，如未能如期在七天內完成轉帳或繳款，將移送法務部行政執行署強制執行。

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