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台糖攜手長榮推「頂級國產黑豬」　創意料理元旦起限量登場

▲▼台糖攜手長榮推廣頂級國產黑豬，「橄欖森悅豬」創意料理獨家限量登場。（圖／長榮提供）

▲長榮×台糖 森悅豬創意料理發表會，台糖總管理處顧孝柔副總（左）及長榮集團陳耀銘發言人（右），一同與主廚合影，聯手將森悅豬的美味呈現給民眾。（圖／長榮提供）

記者賴文萱／台北報導

台糖公司與長榮集團旗下長榮桂冠酒店聯手推廣頂級國產黑豬，由長榮桂冠酒店（台中）獨家推出10道中西式台糖森悅豬料理。明年元旦起，創意料理將在台中長榮桂冠酒店的冠品鐵板燒和長園中餐廳限量登場。

養豬超過一甲子的台糖，攜手第一家台灣原創國際連鎖旅館品牌的長榮桂冠酒店共同推廣台灣國產豬，獨家引進脂肪分布均勻、肉質甘甜多汁的台糖森悅黑豬，並於今（28）日記者會上發表10道精心獨創的料理。

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▲▼台糖攜手長榮推廣頂級國產黑豬，「橄欖森悅豬」創意料理獨家限量登場。（圖／長榮提供）

▲▼台糖攜手長榮推廣頂級國產黑豬，「橄欖森悅豬」創意料理元旦獨家限量登場。（圖／長榮提供）

▲▼台糖攜手長榮推廣頂級國產黑豬，「橄欖森悅豬」創意料理獨家限量登場。（圖／長榮提供）

事實上，台糖森悅豬不僅生活在好山好水的屏東大武山下，更食用有機狼尾草及橄欖，肉質甘甜，口感足可媲美日本鹿兒島黑豬。

▲▼台糖攜手長榮推廣頂級國產黑豬，「橄欖森悅豬」創意料理獨家限量登場。（圖／長榮提供）

▲義式香料薄片森悅豬佐凱薩醬。（圖／長榮提供）

長榮行政總主廚才悅表示，台糖森悅豬脂肪分布較其他豬種均勻且無腥臊味，因此特別將長榮25年經典菜餚升級為「森悅松子燻燉肉」，五花肉入口即化，除了品嚐原有風味還可搭配餅皮入口，食而不膩；以上海菜手法呈現的「森悅蟹黃芙蓉獅子頭」則是精選後腿肉，以9比1完美比例結合切塊的肥油丁，再淋上鮮香的蟹黃湯汁，襯托森悅豬軟嫩的肉質與香氣。

▲▼台糖攜手長榮推廣頂級國產黑豬，「橄欖森悅豬」創意料理獨家限量登場。（圖／長榮提供）

▲芝麻味噌森悅燒肉佐蛋黃醬。（圖／長榮提供）

西式手法製作的「芝麻味噌森悅燒肉佐蛋黃醬」特選森悅豬的松坂肉，以燒烤方式淋上蛋黃醬炙燒，再搭配蝦卵，讓海陸滋味同時於口中迸裂；「梅洛紅酒燴森悅豬」更是採用有「紅酒界皇后」美稱的梅洛紅酒，讓食用橄欖的森悅豬在其獨特柔順及濃郁果香的口感中，更顯鮮美甘甜。

▲▼台糖攜手長榮推廣頂級國產黑豬，「橄欖森悅豬」創意料理獨家限量登場。（圖／長榮提供）

▲森悅松子燻嫩肉。（圖／長榮提供）

台糖說明，森悅豬飼養在屏東大武山下寬廣的森林場域內，豬隻有足夠的空間發揮探索本能，充分運動以增加肌肉緊實度，並藉由餵食台糖自產的果寡醣、乳酸菌、天然糖蜜、狼尾草及富含不飽和脂肪酸的橄欖，加上較長的飼養期促使肉質完美熟成，讓肉中代表甘甜風味的指標成分更勝一般豬肉。

▲▼台糖攜手長榮推廣頂級國產黑豬，「橄欖森悅豬」創意料理獨家限量登場。（圖／長榮提供）

▲繽紛森悅三喜拼。（圖／長榮提供）

台糖表示，目前國內養豬最大品種即是台糖配種而來，而具有桃園種黑豬、杜洛克血統、英國大黑豬及鹿兒島黑豬同品系之盤克夏基因的森悅黑豬，更是台糖近年來育種研發的盛舉。「台糖養豬超過一甲子，從未被檢出法定藥物殘留，」台糖強調，森悅豬符合國家GHP規範、ISO 22000（含HACCP）、CAS、產銷履歷等國內外食品安全的認證，經過層層把關，安心有保障。

▲▼台糖攜手長榮推廣頂級國產黑豬，「橄欖森悅豬」創意料理獨家限量登場。（圖／長榮提供）

▲威靈頓森悅豬菲力佐波特松露醬汁。（圖／長榮提供）

長榮集團旗下的長榮國際連鎖酒店於2004年即與台糖合作，聯手打造「台糖長榮酒店」，去年長榮也和台糖繼續簽訂委託管理10年合約，希望未來能在相關領域有更深化的合作。此次雙強再次聯手推出醞釀多時的森悅豬祕密美饌，推廣在地頂級食材，期能一舉打響國產豬品牌。

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