快訊／真罰了！紐籍機師成防疫破口「慘被開除」　平安夜收30萬罰單

▲確診的紐籍機師在北台灣趴趴走，成為最大防疫破口。（圖／資料照）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

新冠肺炎持續蔓延全球，台灣在疫情肆虐下維持了253天無本土病例紀錄，豈料竟遭一名紐西蘭籍機師（案765）打破，該名機師還因與廣達集團旗下、在廣明子公司任職的女子密切接觸，而導致該女確診成為案771，中央流行疫情指揮官陳時中22日現身記者會時也忍不住在鏡頭前嘆氣。此外，由於該機師隱瞞活動史，桃園市衛生局依法加重處分30萬元，並於24日平安夜寄出罰單、送達機師手中。

據了解，該名紐籍機師已婚，目前妻小居住在國外。指揮中心指出，該名機師年約60歲，日前經歷了一趟台灣往返美國的飛行後，於20日被篩檢出新冠肺炎陽性；在最初的疫調訪談中，該機師並未清楚交代活動史，也未提及過去有新冠肺炎接觸史，涉嫌提供不實資訊，違反《傳染病防治法》，依法最高可開罰新台幣30萬元。

該名機師在確診後立即被收治住進負壓病房，但他卻對醫師、護理人員大發脾氣，不但不肯配合，還質疑檢驗報告是假的，台灣政府只是想找代罪羔羊，才會惡意中傷他，將沒生病的人抓進醫院；儘管該機師目前情緒已經趨穩，並接受自己染疫的事實，同時也遭航空公司開除，但其誇張行徑仍引起全台民眾憤慨，紛紛出言撻伐，要求為台灣出現防疫破口負責。

桃園市衛生局22日也表示，目前關於機師與廣達集團女員工活動過的地點，已經通報進行消毒，並匡列追蹤167位接觸者；此外，對於該名機師違法行為，衛生局也將依法加重處分30萬元，24日已開出罰單，並送達其手中。