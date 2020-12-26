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桃園護理之家疑爆群聚感染！11嬰呼吸道出狀況...6確診RSV病毒

▲桃園市某知名產後護理之家遭新手媽媽指控新生嬰兒感染RSV病毒，小小身軀正在加護病房插管治療。（圖／家長提供）

桃園市某知名產後護理之家遭新手媽媽指控新生嬰兒感染RSV病毒，小小身軀正在加護病房插管治療。（圖／家長提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某產後護理之家遭多名家長指控，新生嬰兒離院後接連出現感染RSV（呼吸道融合病毒）確診，甚至有新生嬰兒送加護病房插管，家長為此焦慮！產後護理之家則認為，不排除是媽媽群聚感染後間接傳染給嬰幼兒；桃園市衛生局26日表示，經調閱今年11月至今共51本護理照護紀錄，發現本月13日起陸續有新生兒出現流鼻涕或咳嗽，其中6名新生兒經診斷確診呼吸道融合病毒（RSV）感染，皆住院治療。

▲桃園市某產後護理之家遭新手媽媽指控新生嬰兒感染RSV病毒，嬰兒口鼻插管治療。（圖／家長提供）

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▲桃園市某產後護理之家遭新手媽媽指控新生嬰兒感染RSV病毒，嬰兒插管治療。（圖／家長提供）

衛生局表示，已要求該產後護理之家務必落實防治措施，衛生局也將持續監控新生兒健康狀況。此案起因4名新手媽媽聯手指控桃園市某產後護理之家有問題，怎麼才出護理之家，嬰兒就確診呼吸道融合病毒？懷疑新生兒是在護理之家被感染。

▲桃園市某產後護理之家遭新手媽媽指控新生嬰兒感染RSV病毒，業者在臉書提出說明。（圖／翻攝自業者臉書網頁）

▲新手媽媽指控嬰兒感染RSV病毒，業者在臉書提出說明。（圖／翻攝自業者臉書網頁）

媽媽們發現，住在護理之家嬰兒多位都感染相同病毒，12月初向業者提出嬰兒有咳嗽、打噴嚏等症狀時，院方回覆都是會再觀察，但後來到覺得狀況不對送醫，才知道確診RSV病毒，有家長們在PTT上PO文，稱從住院到24日為止從未致電關心過，甚至還在護理之家臉書上發文，「幾筆個案成員經匡列與分析後，可能為返家後之社區感染，亦不排除是由特定群體之產婦於入住期間密集接觸，而導致新生兒間接感染或直接感染。」媽媽們質疑，怎麼會說是我們感染給嬰兒，且業者有舉辦媽媽教室，怎麼會說是家長自己群聚呢？

▲桃園市某產後護理之家遭新手媽媽指控新生嬰兒感染RSV病毒，家長提供醫院診斷證明書。（圖／家長提供）

▲桃園市某產後護理之家遭新手媽媽指控新生嬰兒感染RSV病毒，家長提供醫院診斷證明書。（圖／家長提供）

桃園市政府衛生局於23日接獲陳情，兩度派員赴護理之家，並調閱11月1日起至今共51本護理照護紀錄，發現該機構自本月13日起陸續有新生兒出現流鼻涕或咳嗽症狀，截至26日為止，機構內有11位新生兒出現上呼吸道感染症狀，其中6名經醫師診斷確診呼吸道融合病毒（RSV）感染，目前皆住院治療中。

衛生局表示，產後照護機構預防新生兒上呼吸道感染，應提醒工作人員與產後母親個人衛生及勤洗手、戴口罩，機構應保持空氣流通，若遇有疑似上呼吸道症狀個案，應進行通報，安排個案就醫，平時亦需加強消毒、量測體溫、監測工作人員及照顧對象有無上呼吸道症狀，必要時應對感染者進行隔離措施。

衛生局強調，近期為呼吸道融合病毒流行季，氣溫驟降轉冷，民眾應注意保暖，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通的場所，如有相關疑問可撥打桃園衛生局防疫專線：0800-033355諮詢。

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