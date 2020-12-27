北京順義再爆5確診！官方：加強封閉區管理「做到足不出戶」

▲北京順義區近日新增多起確診，官方加強各項管控措施。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京27日再通報5例新冠肺炎本地確診病例及1例無症狀感染者，6人全居住在順義區。順義區官方強調，全區進入戰時狀態，封閉管理要再嚴格，管理措施進一步加強，做到人員足不出戶，並對超商、餐飲單位加大檢查力度，加強全區所有藥局、門診展開調查，嚴格退燒、咳嗽藥物訊息登記。

順義區26日舉行疫情防控會議，指疫情防控形勢複雜嚴峻，全區進入戰時狀態，各部門、屬地、單位全力以赴，封閉管理、流調溯源、核酸檢測、服務保障等工作紮實有效開展，取得積極成效。

會議強調，封閉區域管理措施要進一步加強，做到人員足不出戶，做好居家觀察；社區管理要全面從嚴從實，最大限度減少人員聚集流動；行業防控要紮實有力，各項防控措施要落實到位，嚴格私人診所、小診所、藥局監管。

順義區常務副區長支現偉也在27日的疫情防控發布會上表示，即起對超商、餐飲單位加大檢查力度，量體溫、掃健康碼、限流、戴口罩等措施一條都不能少，並對全區所有小藥店、小門診開展全面檢查，嚴格退熱、咳嗽類藥品訊息核查登記。

據北京疾控中心資訊，5例確診都是先前確診者的親友，有4人在順義區金馬工業園工作，1人為順義區華聯商超員工，都是在25日作為密切接觸者進行檢測，隔日顯示為陽性。

1名無症狀感染者為計程車司機，曾在近期搭載過確診病患。

深圳27日也通報了1名無症狀感染者，他近期曾2次從深圳赴北京出差，。密切接觸者共57人，其中同航班密切接觸者就佔48人，所有人都已被安排接受隔離醫學觀察。

北京市政府發言人徐和建也在27日的疫情發布會上強調，北京目前出現多點零星散發病例，疫情防控形勢嚴峻，各區、各部門、各單位要進入應急狀態，以更堅決態度、更嚴密措施，全力以赴，從嚴從快抓好疫情處置，堅決遏制疫情擴散蔓延。