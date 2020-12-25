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邀15歲少女上摩鐵玩跳蛋...她回訊「喜歡」　26歲男友仍判有罪

▲謝姓男子去年6月間認識15歲少女，卻誘騙至摩鐵開房，以情緒用品跳蛋挑逗後發生性行為，事後總共發生3次性行為挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲謝姓男子去年6月間認識15歲少女，卻誘騙至摩鐵開房，以情緒用品跳蛋挑逗後發生性行為，事後總共發生3次性行為挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市謝姓男子透過網路認識15歲少女，去年6月間誘騙至摩鐵開房，趁少女情對性事不清楚之際提議玩跳蛋，事後更進一步發生性行為，總計與少女發生3次性行為，事後遭家長提告；謝男在審理期間辯稱是兩情相院，少女事後透過通訊軟體也說「舒服、喜歡」等語，法官審酌謝男坦承犯行且承諾賠償對方25萬元達成和解，依妨害性自主罪判處4月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

檢警調查，26歲的謝姓男子透過網路認識15歲少女，去年6月28日下午3時許，相約少女在桃園市某摩鐵開房，趁少女性觀念未臻成熟，竟持情趣用品跳蛋挑逗少女，將跳蛋放置於其陰道內，後來更進一步發生性行為，前後總計發生3次性行為，少女返家後神情有異被家長察覺追問查出不但有交男朋友，還發生性行為一怒報警提告。

謝男在檢方複訊時坦承與少女是男女朋友關係，雙方發生性行為時並未違反少女意願，除一起上摩鐵外，還一起去看電影，事後曾透過通訊軟體詢問，少女則回覆「舒服、喜歡」；少女則證稱，與謝是男女朋友，當時發生性行為時知道她15歲，發生性行為沒有被強迫，檢方訊後依妨害性自主罪嫌起訴謝。

法官審理時，謝明知少女未滿16歲且思慮未成熟，僅仍私慾與其發生性行為，造成對方身心不良影響，審酌謝事後坦承犯行且與少女父母承諾賠償25萬元達成和解，並獲得對方原諒，法官審結依對14歲以上未滿16歲之女子性交，判處4月有期徒刑，緩刑2年，期間交付保護管束，還可上訴。

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