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早餐愛吃鮪魚三明治　大老闆健檢驚見「重金屬鋁、汞」超標！

▲▼鮪魚，鮪魚罐頭。（圖／達志示意圖）

▲早餐愛吃鮪魚三明治，大老闆健檢驚見「重金屬鋁、汞」超標！（圖／達志示意圖）

記者嚴云岑／台北報導

一名66歲的科技業吳姓董座非常重視自我健康管理，每年也會定期做健檢，但近期在檢驗重金屬暴露程度時，意外發現汞、鋁重金屬含量過多，在經過醫師詳細訪談後，才驚覺是每天早餐吃的鮪魚罐頭惹禍。

魚類是優質蛋白質的來源且含有omega-3脂肪酸，多吃能夠預防心血管疾病，鮪魚罐頭因便利性，更是家中常見的食物備品，但鮪魚、旗魚等大型魚類容易含有重金屬「甲基汞」，若民眾頻繁且大量攝取，就可能不自覺將重金屬吃下肚。

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聯欣診所院長林美秀表示，汞可能會損害肝臟、腎臟、神經系統和免疫系統；鋁則是阿茲海默症的危險因子，對人體呼吸道也有肺纖維化的傷害。吳姓董座非常喜歡吃深海魚類，近日更從國外進口一批鮪魚罐頭，每天早餐自製鮪魚三明治，原本以為可以補身，沒想到卻造成反效果。

林美秀提到，重金屬毒素是由腎臟排出，但排除卻非常不易。若健檢發現含量過多時，一定要評估重金屬從何而來，在生活中排除根源，除了補充水份外，也要多攝取香菜、胡蘿蔔、火龍果等可加速排除重金屬毒素的食物。

吳姓董座在醫師建議下，暫停食用鮪魚罐頭，搭配肝臟解毒的營養保健食品，協助重金屬慢慢自然代謝。後續再次檢測，汞數值從20.4μg/L下降到12.7μg/L（正常值<5μg/L）已逐漸下降、鋁的數值從異常的159μg/L下降到正常範圍內45.6μg/L（正常值<70μg/L）。

林美秀院長再次提醒，民眾可從日常生活中落實健康管理，首重避免食用大量某一特定食物，仍要採取均衡飲食、輪替原則，避免有可能的有害毒素或有害添加物在體內積累。

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