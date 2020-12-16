「三不像」鮪魚現身東港魚市！考倒3、40年魚專家　以黑鮪魚高價賣出

▲三不像鮪魚東港魚市場現踨，考倒在場魚專家 。（圖／東港區漁會總幹事林漢丑提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球籍漁船「滿吉勝」號船長洪坤山，在小琉球西方外海釣捕到一尾重量像黑鮪魚、身形及胸鰭像「黃鰭鮪」、腹鰭又像「大目鮪」三不像鮪魚，被送到東港區漁會漁市場拍賣，考倒在場魚齡超過30、40年的工作人員及魚販，最後以黑鮪魚的價格，每公斤850元高價賣出，讓船長樂開懷。

琉球籍「滿吉勝」號漁船長洪坤山，日前駕駛漁船出港，在小琉球西方海域釣捕到這尾三像的鮪魚，根據他數十多年捕漁經驗，他認為應該是一黃鰭鮪魚，14日進港拍賣。

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不過，這尾鮪魚進行拍賣時，在場拍賣人員及魚販傻眼，發現牠的眼睛、體重（133公斤）像極了「黑鮪魚」，但身形及胸鰭又像「黃鰭鮪魚」，腹鰭卻像「大目鮪魚」，到底是算哪種的鮪魚？考倒這群年資超過30~40年的魚市場專家。

最後，以每公斤850元拍賣，買受人堅稱「牠」是黑鮪魚，在冬季出現很少見，應得賣到高價；東港區漁會總幹事林漢丑表示，在漁會服務超過40年，第一次看到這種鮪魚，也不知道牠是什麼鮪魚。

船長則表示，該鮪魚不是黑鮪魚。林總幹事說，捕釣到黑鮪魚，第一時間就要通報東港區漁業電台，否則要被罰款。而船長以黑鮪魚價格賣出這尾三不像鮪魚，算是大賺一筆。

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