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炸豬排連鎖名店力挺國產豬　提供百貨限定獨家餐點

▲知名炸豬排名店力挺國產豬。（圖／記者翁伊森攝）

▲知名炸豬排名店勝博殿看好嘉義消費市場，進駐當地新光三越。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近日萊豬話題發酵，全台日式豬排連鎖店勝博殿日式炸豬排則以行動力挺國產豬，推出由台灣畜產試驗所引進高繁殖力的梅山黑豬和高產肉性能的杜洛克豬進行品種雜交育種的「高畜黑豚」，更獨家在新光三越各分店推出。嘉義新光三越25日迎來勝博殿第39家分店，開幕推出高畜黑豚腰內豬排獨家優惠價$399元，讓民眾有機會一嚐優質豬肉，活動只到明年1月31日。

▲知名炸豬排名店力挺國產豬。（圖／記者翁伊森攝）

▲咖哩醬豬排。（圖／記者翁伊森攝）

勝博殿引用台灣畜產試驗所於1997年引進高繁殖力的梅山黑豬和高產肉性能的杜洛克豬進行品種雜交育種，選育出高競爭力的「高畜黑豚」。由於飼養於台東關山永清祥農牧場，擁有潔淨、舒適之天然環境，以專屬飼料添加納豆菌、酵母菌等益生菌及天然酵素之配方取代藥物，提升免疫力。飼育期210天肉質鮮甜自然、油脂均勻，口感豐潤細緻。

▲知名炸豬排名店力挺國產豬。（圖／記者翁伊森攝）

▲店家也提供非炸類豬肉商品。（圖／記者翁伊森攝）

勝博殿也採飼養期長達210天的三元豬肉，加以精良的熟成技術置放10至14天，養豬飼料配方調配以提升豬肉肌間脂肪蓄積，熟成則可增加肉質風味、口感，所有豬肉產品皆採用高品質的台灣豬肉，支持在地豬農並以高標準看待食材，因此，招牌餐點炸豬排搭配高畜黑豚及廣島牡蠣讓選擇更多元化。

▲知名炸豬排名店力挺國產豬。（圖／記者翁伊森攝）

▲民眾可以自搗茶。（圖／記者翁伊森攝）


另為迎接聖誕節及新年，更推出聖誕跨年雙人餐，有精選日本廣島牡蠣及厚切海老排，搭配聖誕新品明太子起司豬排卷，特選北海道十勝產天然起司搭配明治獨家鮮味乳酸菌製成口感濃郁綿密，與明太子融合後的濃郁海味，饕客們有機會品嚐到海陸美味雙享受。

▲知名炸豬排名店力挺國產豬。（圖／記者翁伊森攝）

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