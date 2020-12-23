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立院明表決萊豬　蘇貞昌宣布：國中小全面使用國產肉品

▲▼蘇貞昌宣布，國中小午餐全面使用國產豬。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌宣布，國中小午餐全面使用國產豬。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院會24日將議決含萊克多巴胺豬肉進口等相關行政命令及法案，而行政院也提早一天宣布，全國22縣市國中小午餐，全面使用國產肉品，讓家長安心。

蘇貞昌23日透過臉書表示，教育部已經完成全國22縣市國中小午餐採購契約的換約，明確加註 營養午餐全面使用國產肉品 ，接下來，您的孩子在學校吃的肉品，100％來自台灣。

蘇貞昌說，政府除了提高補助，把營養午餐使用國產3章1Q食材的補助金從每人每天3.5塊提升到6塊，更把資訊全部上網讓家長查得到、讓孩子吃得更營養更好，讓家長更安心。

為反對萊豬進口，國民黨23日晚間於立法院周邊舉行「拒萊豬、護食安」相關動員活動，前榮總醫師蘇偉碩將上台發言；晚上9點則由國民黨主席江啟臣發言，並啟動「守護台灣點燈儀式」，夜宿立法院備戰24日表決日。

美國萊克多巴胺肉品將於明年1月開放進口，9項有關萊豬進口行政命令，立法院將於24日進行表決，包含農防字包含1011473960號公告，包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、動物用藥殘留標準。

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