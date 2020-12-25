台中縣市合併滿10年　盧秀燕：縫合縣市差距、1加1大於2

▲盧秀燕表示，台中縣市合併有助縫合縣市差距，1加1大於2。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中縣市2010年12月25日合併，今天屆滿10年，市府明年元旦將在府前廣場舉行創意升旗典禮，邀請小小禮兵孫孫、台中在地樂團、國光國小和台中家商的創意國旗裝走秀，現場將發放限量小國旗及國旗口罩，邀請民眾一同歡度元旦，市長盧秀燕表示，縣市合併是市民的期待，歷任市長都努力進行縣市縫合工作，縣市資源是1加1大於2。

台中縣市2010年合併，今天屆滿10周年，盧秀燕表示，今年對台中市來講是重要的一年，當初縣市合併是市民的期待，當時她時任立法委員，中央透過法令修正讓台中市能夠合併升格，基本上是一條正確的道路，有助於縣市資源1加1大於2。

盧指出，縣市合併後有許多縫合工作必須進行，不管前市長胡志強、林佳龍再到她，都非常努力進行縫合工作，市府推出的雙十公車優惠，就是對原縣區更有利的政策，這就是縫合的工作，另外，公托公幼、親子館，過去可能都比較集中在原市區，市府積極推動公托公幼倍增，期盼資源分配更加平均。

她說，從最近相關民調來看，8成市民對於居住在台中感到光榮，代表市民肯定台中市10年來的縫合工作以及進步，市府將持續加油、努力。

市府為迎接110年到來，同時慶祝台中縣市合併滿10周年，明年元旦將在府前廣場舉行升旗創意典禮，由5名台中家商服裝科同學，攜手24名穿著國旗裝的小朋友登台走秀，象徵台中市29個行政區團結共榮，邁向每個美好的10年。

升旗典禮迎旗由僑泰高中儀隊首度擔任，接著還有台中在地頂尖樂團獻唱熱門組曲，炒熱現場氣氛，最後由國光國小鼓藝社壓軸演出，配合音樂及鼓聲頓點擺動，帶領民眾迎向新的一年。

此外，超「萌」小小禮兵孫孫也將在現場操槍表演，孫孫從小就愛上三軍儀隊，現年5歲的他，家中至少有4套軍禮服，是忠實的軍儀隊小粉絲。孫孫說，平時在家中固定練習1小時，並時刻關注哪裡有軍儀隊表演或社團練習，抓緊機會學習操槍技巧，當天將為大家帶來精采表演。

副市長令狐榮達指出，元旦升旗典禮將配合中央流行疫情指揮中心防疫新規範，參與民眾入場時都需量測體溫，全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，現場也將配置乾洗手，全面落實防疫。

民政局提到，今年市府準備限量宣導品「風潮水瓶」，更加碼發放限量國旗意象口罩、手持小國旗及陳允寶泉食品贊助的太陽餅，典禮當天早上6點30分開始發放，每人各限領1個，送完為止。

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