六都首長唯一出席防疫視訊　盧秀燕：全力配合中央新規定

記者鄧木卿／台中報導

因應年底各縣市跨年晚會等大型活動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日下午邀集全國22個縣市首長及代表召開視訊會議，研商防疫機制，除了明訂禁止參加的對象之外，並要求參與者必須全程戴口罩、禁飲食、攜帶手機並維持開機等，市長盧秀燕是六都唯一出席視訊會議的首長，她強調必定全力落實防疫新規範，守護民眾健康。

▲▼盧秀燕參加中央防疫中心視訊會議後表示，市府全力配合中央新規定。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕下午前往衛生福利部疾病管制署中區管制中心參與視訊會議，她詢問指揮官陳時中，因應確診案例發生，大型活動是否要取消？

陳時中回應，因為確診案例來源明確，不需停辦各活動，但必須符合相關要件，居家隔離及檢疫者、自主健康管理者，以及發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，表演人員、工作人員及一般民眾都禁止參加。

此外，陳也表示，參加者全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，勸導不聽者開罰；如果攜帶手機要全程開機；洗手、消毒頻率增加；室內實聯制，禁止販售無座位票，入口量體溫並消毒。

盧秀燕表示，不僅跨年晚會，其他各項大型活動，市府都應落實指揮中心新規範，全力守護民眾健康，她也呼籲中央務必掌握疫調軌跡，全力防堵疫情擴散。

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