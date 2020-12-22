北捷局長向台中市民道歉！軸心裂熱處理不當　盧秀燕：如偷工減料

▲盧秀燕表示，安全是通車最高原則，市府將成立「捷運故障審查委員會」究責。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台北市政府捷運工程局長張澤雄22日到台中市議會報告台中捷運聯結器軸心斷裂一事，張表示，應是製程所需熱處理不當所造成，他代表北捷局向台中市民道歉，民進黨議員砲轟連連，不但要求北捷支付懲罰性賠償、要對廠商假扣押、更批評把台中市民當白老鼠，面對議員所指材料故障是否視同偷工減料，市長盧秀燕回說是。

▲北捷局長張澤雄在台中市議會為中捷故障向市民道歉。

台中市議會今天召開臨時會，張澤雄說，經研判，聯結器設計沒有問題，但是硬度不夠、疲勞強度低，推測是製程所需熱處理不當所造成，他代表北捷局向台中市民道歉，並會負起責任，保證盡全力改善及確保安全無虞，並持續進行後續營運作業，此外，目前還有15.5億元款項，已暫停估驗計價，北捷已發函給廠商說明逾期違約的後果，將會代位求償。

▲市議員林德宇（右3）要求北捷局先支付台中市政府懲罰性賠償。（圖／林德宇提供）

謝明源表示，試營運才6天就出現聯結器軸心斷裂，可見北捷局未盡到監督責任，把台中市民當做白老鼠，這不僅僅是民事賠償而已，而且代位求償求得到嗎？恐怕會成一筆爛帳？

▲市議員陳淑華（左3）等人批北捷局長將台中市民當白老鼠。（圖／「陳淑華提供）



林德宇要求，根據中捷綠線機電標的求償機制，川崎重工除要支付延遲逾期通車的罰金外，北捷應就「營運造成系統之中斷罰則」，在報請履勘且核准營運後至驗收合格前，北捷局應先支付台中市政府懲罰性賠償金，然後再向川崎重工索賠。

陳淑華質疑，北捷局打算換裝新的聯接器，但安全性無法被信賴，川崎重工預計2月9日完成新聯接器組裝，然後上測試軌，測試完成才再上正常軌道，而列車上測試軌不知道要多久，也就是恢復營運遙遙無期。

張耀中說，北捷局是否有向川崎重工等廠商申請假扣押等保全處分？

陳世凱詢問盧市長，聯結器軸心算是零件，零件如果故障斷裂，該算是偷工減料嗎？盧回說是。

盧秀燕強調，安全是通車唯一原則，市府將組成「捷運故障審查委員會」審視改善作業，相關營運損失由北捷局代位求償，捍衛民眾安全與權益。

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