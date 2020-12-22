台中雙主場跨年晚會辦不辦　盧秀燕：5點和陳時中視訊決定

▲盧秀燕表示，台中雙主場跨年晚會辦不辦，和陳時中視訊討論後決定。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布北部新增1起本土新冠疫情病例，新北市政府已取消歡樂耶誕城戶外活動，那台中市雙主場跨年晚會辦不辦？市長盧秀燕22日在議會時表示，她5點將和中央疫情中心指揮官陳時中等人視訊，辦不辦或是如何辦，等視訊討論後決定。

台中市政府今年主辦「犇向幸福！2021台中跨年夜」水湳中央公園及大里仁化公園雙主場，邀請蕭敬騰獅子LION、田馥甄、林宥嘉、周蕙等超過40組超強卡司接力演唱。

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「水湳中央公園」在12月31日晚上7時開始，主持人陣容有納豆、蔡尚樺、瑪麗，由蕭敬騰獅子LION帶來開場表演，跨年倒數前壓軸包括田馥甄、周湯豪，跨後壓軸為林宥嘉；另外有周蕙、鼓鼓呂思緯、高爾宣、婁峻碩、ØZI、告五人、陳零九、邱鋒澤、閻奕格、G.O.F、李友廷、艾薇等卡司。

「大里仁化公園」也是從晚上7時開始，主持人陣容有于美人、蔡昌憲、許志豪，由王識賢陪大家倒數，婁峻碩跨後壓軸，另外有詹雅雯、張秀卿、許富凱、葉諾帆、荒山亮、無雙樂團、陳孟賢、江惠儀、林喬安、張語噥、林孟宗、余凱揚、李子森、吳美琳、許晉豪、袁皓維等卡司。

此外，市府今年邀請大稻埕情人節知名煙火團隊，跨年晚會當天在水湳中央公園打造188秒專屬跨年煙火秀，以50種以上花色拼盤，排列組合共計超過70種變化，煙火總發數高達近9千發，將帶給民眾目不暇給的感官饗宴。

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