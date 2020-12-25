「沒有針對哪一個人」　蘇貞昌回應徐巧芯：不要帶頭做錯誤示範

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員徐巧芯日前公布確診紐籍機師（案765）足跡地圖，行政院長蘇貞昌批評，希望任何人不要任意運用現代科技發布假消息，非常惡劣，讓她發文反嗆蘇貞昌「騙神仔」，跑出來補刀。對此，蘇貞昌25日表示，他始終都是呼籲國人團結一致，不要散布假訊息，並沒有針對哪一個人。

徐巧芯23日在臉書公布紐籍機師12月9日的足跡地圖，質疑中央流行疫情指揮中心隱匿足跡，但此舉涉及洩露疫調資訊，中央第一時間揚言開罰；隔天，衛福部長陳時中稱徐巧芯已刪文，且出發點沒有惡意不會提告，不過該說法遭徐巧芯反擊，強調把圖下架，是保護網友不慎轉傳。

隔天，針對指揮中心發言人莊人祥指證徐巧芯公布的足跡等消息是「不實報導」一事，蘇貞昌受訪時表示，希望任何個人不要任意而為，以致於亂了套，希望不要運用現代科技發布假訊息，這是非常惡劣的事情。

徐巧芯知情後，在臉書發文指出，陳時中在廣播中談到紐籍機師曾到台北車站，甚至搭乘台北捷運，以上可證明，自己提供的資料都是真的。話鋒一轉，她開嗆，事情本來可以到這裡結束，把問題說明與證實清楚，保障人民知的權利，但偏偏有一個騙神仔AKA行政院長蘇貞昌，跑出來補刀稱「希望任何個人不要任意而為、不要發布假訊息，這是非常惡劣的事情」。

對於徐巧芯的臉書回應，蘇貞昌25日受訪時坦言「我不曉得她做了什麼，發了什麼文」。他表示，他總是一再呼籲國人，這一年來之所以能成功防疫，就是大家都能夠遵照指揮中心的規範，團結一致，都能夠來防止假訊息，同時不要散布假訊息。

蘇貞昌強調，「我始終都是這樣呼籲國人同胞，並沒有針對哪一個人，而哪一個人做了哪些事情，我不一定每一個都非常清楚，所以我沒有針對個人」，但他還是呼籲任何個人不要傳播假訊息，更不要做違反指揮中心規範、要求，這樣破壞防疫，對整個國家非常不利，對任何個人也不利，尤其公眾人物更應該要帶頭示範，不要帶頭做錯誤示範。

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