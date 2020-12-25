范瑋琪為口罩失言道歉　蘇貞昌「沒放心上」：少用情緒字眼攻擊

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

今年年初因爆發新冠肺炎疫情，政府祭出禁止出口口罩一個月，引發歌手范瑋琪不滿，在臉書直批行政院長蘇貞昌「狗官」，事隔近一年，她25日再次發文向蘇貞昌及「台灣同胞」道歉，求網友放過她的家人。對此，蘇貞昌回應，「我並不放在心上」，呼籲國人少用各種攻擊情緒的話語，會更增加大家的和諧、團結。

范瑋琪25日在臉書發文表示，事情發生快一年，還是想把想說的話說出來，「我知道很多人以及（已經）對我貼上了永遠撕不下來的標籤；確實我當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受.....我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡」。

她坦言這一年來完全沒有工作，已深切反省，希望謾罵言論能放過她的孩子，而那些不針對的傷害，「能衝著我來罵就好，還有我的父母，請求大家放過我的家人」。

對此，蘇貞昌表示，當初范小姐因為資訊不足，難免會有情緒，「但我並不放在心上」。這段期間也看到她的丈夫黑人（指陳建州）在職籃上做了很多的努力，我們予以肯定。我們知道我們就是一個國家，全體國人同胞能夠團結一起，從各自的崗位上來努力，台灣一定會更有力，台灣一定會更美麗，而少用各種攻擊情緒的話語，會更增加大家的和諧、團結。

回顧范瑋琪口罩失言事件，時間回溯到今年1月27日，她遭爆料在私人臉書飆粗口，「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗、沒人格的臭流氓行為。我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！我希望我聽到的這新聞是假消息...」貼文曝光後，引發網友論戰，范瑋琪事後也此道歉且刪文。

在口罩與狗官風波爆發後，蘇貞昌曾表示，她（指范瑋琪）也已經道歉，不必一般見識，出發點不同、心態不同、講不同的話也不必計較。總統蔡英文當時受訪時回應，她強調要先自助才能助人，行有餘力就會提供必要協助，要注意跟遵照疫情指揮中心的指引，不需要做無謂的爭吵。

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