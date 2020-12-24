徐巧芯疑桃市府外洩紐籍機師足跡圖　桃市新聞處否認

▲徐巧芯。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前爆出紐籍機師足跡引起議論，與民進黨桃園市議員王浩宇掀起隔空論戰。對於疫調細部資究竟從何流出，徐巧芯強調是「民眾給的」，王浩宇則批評北市府違反指揮中心規定洩漏資料，但反遭徐巧芯質疑，為何不懷疑主責本案疫調的桃園市政府。對此，桃園市新聞處長詹賀舜否認該疫調資料為桃園市府流出的。

而民進黨桃園市議員王浩宇指控，整起案件最可惡的就是台北市沒有保密疫調，反而洩漏給徐巧芯，然而徐巧芯日前在議會時強調，資料市民眾給的，雙方為此隔空論戰。

針對王浩宇的指控，民眾黨立委邱臣遠辦公室主任陳思宇批評，王浩宇一再地用刻意抹黑、帶風向的手法攻擊自己的政敵了，有事就推台北市、有功就是桃園市，可惡的是不查證抹黑又製造民眾對立。

徐巧芯也強調，當天在北市議會中兩次公開說明來源是「民眾」，完全不是北市府。並指責王浩宇，「要懷疑怎麼不去懷疑主責本案疫調的桃園市政府？」

對於徐巧芯的質疑，桃園市新聞處長詹賀舜的回應，桃園市政府只會有初步疫調及桃園市的細部疫調資料，不會有其他縣市的詳細足跡資料，根據徐議員所提供的資料來看，細部資料都非桃園市，由此可證，這不是桃園市流出的。

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