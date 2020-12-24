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桃園當街擄人案疑債務糾紛　開車的兩度到案辯：我不是白牌司機

▲有網友在臉書上PO文龜山區文化二路發生當街擄人案，龜山警方趕抵現場只發現一輛自行車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲有網友在臉書上PO文龜山區文化二路發生當街擄人案，警方趕抵現場只發現一輛自行車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區23日深夜發生當街擄人案，1名騎單車男子當街遭3名男子強擄上車，龜山警分局據報後展開追查，根據監視器確認車主身分，通知莊姓車主到案說明，但莊聲稱從新北市載3名越南男子到桃園，在龜山區將1名越南男子帶上車後一路南下嘉義，並堅稱不認識這4名越南男子；警方隨後查獲其中1名越南移工到案，但偵訊過程並不配合，但隱約說出4人之間有債務糾紛，朝妨害自由罪嫌方向偵辦，並積極追查失蹤移工下落。

龜山警方指出，23日深夜11時40分左右據報有騎單車男子在龜山區文化二路附近遭3名男子強行擄上車後驅車南下，現場僅留下1輛自行車，員警趕赴現場調閱路口監視器畫面，隨後通知莊姓車主到案說明，莊男聲稱，當時搭載3名越南男子到龜山區文化二路，隨後3人下車將騎單車男子拉上車後南下嘉義，4人在車上並無發生口角與暴力行為。

▲桃園市龜山區文化二路23日深夜發生當街擄人案，龜山警方趕抵現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區文化二路23日深夜發生當街擄人案，警方趕抵現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方懷疑莊男說詞，24日下午再度通知莊男到案說明，同時警方找到當時乘坐其中1名越南移工，該越南移工對於過程均不願說明，警方查出該移工是逾期居留的逃逸移工，因此對於4人之間有無糾紛都不願說清楚。

▲有網友在臉書上PO文龜山區文化二路發生當街擄人案，龜山警方調閱路口監視器發現確有其事。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲有網友在臉書上PO文龜山區文化二路發生當街擄人案，龜山警方調閱路口監視器發現確有其事。（圖／記者沈繼昌翻攝）

莊姓車主二度到案說明則指稱，23日晚間從新北市搭載3名越南男子南下桃園找騎單車的同鄉，然後南下嘉義縣明雄鄉，其中2人包括失蹤移工下車後，另2人包括被警方查獲到案移工再返回新北市，但對於其他細節，莊男仍辯稱不清楚，也否認自己是白牌計程車司機。

由於本案涉及妨害自由罪嫌，龜山警分局已報請桃檢指揮偵辦，目前已掌握失蹤越南移工身分，警方已派員專程分別南下與北上新北追查其餘越南移工到案。

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