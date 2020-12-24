影／國1死亡車禍！轎車撞邊坡全毀　男駕駛卡坐位...送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

中山高速公路桃園楊梅路段23日晚間發生轎車失控撞邊坡護欄翻覆車禍意外，國道警方與消防人員到場後先將2名傷者送醫急救，其中卡在駕駛座的李姓男子傷重不治，另一名同車李姓男子則倒臥車旁有右額撕裂傷，所幸意識清楚，經送醫治療並無生命危險，肇事原因正由國道警方調查釐清中。

▲國道中山高23日晚間近11時許在楊梅北上路段發生轎車失控撞邊坡，造成車輛全毀，造成1死1傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道中山高23日晚間在楊梅北上路段發生轎車失控自撞邊坡護欄，消防人員搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，肇事車輛由28歲的李姓男子駕駛，搭載同為李姓的32歲友人由新竹往桃園方向行駛，23日晚間10時50分許，行經北上69.4公里楊梅交流道匝道前，突然失控撞上邊坡護欄後翻滾撞擊護欄外樹木與高架橋墩才停住，巨大撞擊力造成轎車全毀，李男被卡在駕駛座昏迷，乘客則倒臥車旁。

▲國道中山高23日晚間在楊梅北上路段發生轎車失控撞上邊坡意外，造成1死1傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案發後，新竹消防分隊趕來以破壞器材救出受困駕駛座的李姓男子，再將倒臥車旁李男先後送往楊梅怡仁醫院急救，其中駕駛的李男經急救後仍然宣告不治，同車李姓友人則為右額撕裂傷，還好意識清楚；至於肇事原因還由國道警方調查中。

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