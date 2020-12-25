快訊／桃園遭擄外籍男找到了！丟包台中山區　債務糾紛當街被押走

▲桃園市龜山警方23日晚間在文化二路上追查越南移工遭強擄案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區23日深夜發生1名越南移工當街被強擄上車案，警方24日深夜據報在台中和平山區，有疑似越南男子在山區遊蕩，特徵與警方掌握失蹤越南移工類似，專案小組立即驅車南下將其帶回，所幸這名失蹤移工身體與精神狀況看起來還不錯，警方漏夜偵訊釐清相關疑點，至於24日被查獲、另一名涉嫌擄人的越南移工，警方則以妨害自由罪嫌移送桃檢偵辦。

龜山警方指出，這名遭挾持越南移工是合法申請來台工作，與3名涉嫌擄人的越南移工都認識，疑似有債務糾紛，因此23日深夜相約在龜山區文化二路附近談判，3名越南移工從新北市雇用莊姓男子駕駛車輛到桃園龜山，3人將騎單車的被害人強擄上車後，一路南下往嘉義。

▲被害人遭擄走後，現場留下所騎單車。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局24日據報後展開追查，根據監視器確認車主身分，通知莊姓車主到案說明，但莊姓車主卻聲稱從新北市載3名越南男子到桃園，在龜山區將1名越南男子帶上車後一路南下嘉義，並堅稱不認識這4名越南男子；警方24日上午在新北市找到其中1名涉嫌犯案的越南移工，他在偵訊過程中並不配合，但隱約得知4人之間有某些債務糾紛，警方偵訊後已依妨害自由罪嫌將該名移工移送至桃園地檢署偵辦，並積極追查同案另2名在逃越南移工下落。

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