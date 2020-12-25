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「為了不讓中國得利就讓學童吃萊豬？」　國民黨公布神邏輯萊委名冊

▲國民黨文傳會整理萊豬立委名冊。（圖／文傳會提供）

▲國民黨文傳會整理萊豬立委名冊。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨文傳會25日整理「萊委名冊」，並附上他們神邏輯護航萊豬的發言圖卡，其中民進黨立委吳思瑤因「不讓中國得利」而護航萊豬也在榜上。對此，文傳會主委王育敏表示，民進黨碾壓7成民意，把萊豬當聖誕禮物送給人民，除了三位棄權投票的綠委，其他人全都服膺於黨意、上意，將自己淪為橡皮圖章，民意勢必會反撲。

王育敏批評，3位傾聽民意的民進黨立委卻要被黨紀處分，蘇巧慧更稱「這個國家只剩下萊豬嗎？還有更多事情可以做」，這就是典型的何不食肉糜，把影響全民健康的萊豬當小事情。

王育敏表示，除了萊豬立委，「萊豬總統」也在昨天誕生了，全力護航自己的政策，更在臉書表示，「不能接受外界批評民進黨前後不一」、「民眾對萊豬的憂慮已經漸漸緩解」，王育敏批評蔡英文嚴重低估了人民智商，數學也不太好。

革實院長羅智強指出，民進黨以為自己掌握了國家機器與多數媒體就能黑白顛倒，過去他們反的毒牛跟萊豬，昨天竟強度關山開放，他指名吳思瑤曾說「因為不讓中國得利因此要護航萊豬」，向來自稱校園阿姨的吳思瑤，不讓中國得利就讓台灣學童活該吃萊豬。

羅智強接著說，先不談萊豬與中國有何神邏輯關係，口口聲聲說要捍衛校園與食安的吳思瑤，竟然以這麼瞎的理由護航，「這樣的立委還適任嗎？」以及蘇巧慧、鄭運鵬等人昨是今非的面孔，至今還信誓旦旦地稱自己從未改變。

羅智強預測，立法院被民進黨多數掌握，他們不在乎也不想聽人民聲音，堅信萊豬開放後，人民吃久了、吃多了就適應了，將來不會再反萊豬，他譏諷這就是「蔡適應」邏輯，台灣人民絕對不會適應萊豬，人民決定權就掌握在8月28日的公投上，由人民來把關食安。

國民黨表示，民進黨團總召柯建銘順黨意、沒民意，以祭黨紀要求「一票都不能跑」；鄭運鵬看不見近7成民意反萊豬，竟聲稱「多數國人可以接受現在時空環境改變，政府為了台美關係擴大開放美國肉品」；莊瑞雄則卸責說「國民黨開放美牛，也沒有聽過你們要修改《學校衛生法》」

國民黨表示，蘇巧慧不了解人民的擔憂，迴避說「這個國家難道只剩下萊豬嗎？我們有更多更重要的事要做」；鍾佳濱居然將國民黨執政縣市要求萊克多巴胺必須零檢出、守護人民健康的作法，形容成「明朝的劍不能斬清朝的官」。

國民黨批評，民進黨立委護航萊豬進口已達非理性的地步，辯駁無言就造謠、扯中國、祭馬維拉，難道站在「顧食安、護健康」人民基本需求來思考，對民進黨立委是這麼困難的事？國民黨指出，當代表人民的「民意代表」順從黨意、沒有民意時，就只是剩橡皮圖章功能的「政客」。

▲國民黨文傳會整理萊豬立委名冊。（圖／文傳會提供）

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