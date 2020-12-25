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8年男友「偷吃按摩店女員工」！小三傳床照挑釁…她2hrs後跳樓亡

▲▼8年男友劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲小三于女是按摩店前台。（圖／翻攝自微博／mm晚風）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧瀋陽航空航太大學地鐵口附近5日發生一起自殺案。一名女子從大樓墜下，砸中停在樓下的小車，當場四肢變形慘死，旁邊一輛車的行車紀錄器錄下了這慘痛的一幕。12月17日，微博帳號「mm晚風」轉發了此條新聞並寫道，「這是我姊，因為一個渣男選擇了結自己一生。」

據《紅星新聞》報導，發布這條微博的當事人謝女透露，姊姊晚風（化名）今年26歲，在遼寧某大學讀碩士三年級，日前發現戀愛8年的男友「劈腿」後，因無法接受此事，以及被小三不斷傳來的言語和親密照片刺激，最終選擇了輕生，在瀋陽航空航天大學地鐵口附近墜樓。

妹妹表示，姊姊生於1994年，與高姓男友自高中就在一起，兩人戀愛8年，已經準備結婚；出事前，高男在老家工作，姊姊在遼寧某高校讀碩士。

▲▼戀愛8年男友劈腿坐台女，26歲女生跳樓慘死。（圖／翻攝自微博／mm晚風）

▲男友和小三的刺激話語。（圖／翻攝自紅星新聞）

晚風與閨蜜11月17日的聊天紀錄顯示，當晚，她告訴閨蜜，自己分手了。得知這個消息，這名閨蜜感到非常詫異，在她眼裡，兩人相戀多年，感情穩定。

分手前，晚風在APP上，發現男友的帳號多了一個女粉絲，點進去後發現，帳號裡有一則影片拍攝於男友的車上。持續翻看這個帳號的影片，晚風發現了更多這個女生與自己男友在一起時拍攝的內容。不過，高男卻否認與小三的關係。

事態的激化始於晚風與小三于女取得聯繫之後，在妹妹看來，若不是小三傳的內容刺激，晚風不至於選擇如此極端的方式，「姊姊曾向閨蜜形容于女傳給自己的那些話字字誅心。」

晚風與于女的聊天截圖顯示，于女曾向晚風傳來一張疑似自己與高男的對話截圖，當中高男稱，「我跟她從談到現在8年了，就算她是條狗，也不能說扔就扔了吧。」當時于女回應，「要死要活和我沒關係……，她就算是狗，該死也得有一天死。」

▲▼戀愛8年男友劈腿坐台女，26歲女生跳樓慘死。（圖／翻攝自微博／mm晚風）

▲戀愛8年男友劈腿，26歲女生跳樓慘死。（圖／翻攝自紅星新聞）

晚風跳樓前2小時，收到了小三拍攝於男方家中的親密照片。12月5日慘劇發生約2小時前，她曾向于女求證兩人的交往細節。在對話中，于女傳來一張自己坐在沙發上的自拍照並囂張說，「沙發熟悉嗎？」隨後又傳來一張疑似臥室的照片炫耀，「房間呢（熟悉嗎）？」妹妹透露，這些照片拍攝於被姊姊視作兩人未來「婚房」的一套新房裡。

妹妹說，姊姊去世前1小時，曾給高男姊姊發訊息哭訴。音頻日前曝光，當時晚風哭著說，高男將自己曾3次流產的痛苦回憶告訴了于女，「那個女人（于女）拿我最在意的事情嘲笑我，姊，妳生過小孩，妳知道這件事有多難受，她拿這件事來刺激我。 」在對話裡，高男姊姊也只是敷衍回應，「別難受了，她就故意氣你。」

在墜樓之前，晚風最後給父母傳了一段話，「于女一直發影片，發他，給我看，刺激我，我覺得我已經是抑鬱症了，我也不想死的，但真的太累了……，對不起爸媽……，我知道因為渣男不值得，但是我看不見前面的路了。」

妹妹表示，姊姊失望崩潰之下，當天中午在瀋陽如家酒店跳樓自殺，「她得多難受啊，酒店的窗戶都打不開，只打開了20多公分，她把外套脫了生生擠出去的。」

晚風墜樓後，負責此案的瀋陽警方表示，由於晚風是自殺，排除刑事案件，警方無法就此事立案。「直到現在，高男對我們家人一句道歉也沒有，」妹妹悲痛控訴，家人將為晚風的死討個說法。

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