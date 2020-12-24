　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婚禮委屈只花60萬　男友求公證！她怒見「7位數存款」：誰教你的

▲新郎新娘,婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO討拍，為了替男友省錢，禮服只用租的！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

隨著思想開放，不少新人選擇公證，寧願把婚禮費拿出遊玩或採買家電！不過一名準人妻痛罵，已將婚禮簡單化，不收聘金、不買禮服、挑便宜的喜餅等，「為了你縮到60萬了」，結果換來男友一句「公證就好」。原PO氣到崩潰，還查看男友的存摺，發現明明有7位數，「這些錢要拿來幹嘛？ 」

一名女網友在臉書《靠北女友my girl》抱怨，已受盡委屈把婚禮預算從75萬減到60萬，更向爸媽妥協不收聘金，婚紗用租的，連喜餅也改成便宜的牌子，怎料男友堅持公證就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「到底誰教你的？」原PO不滿表示，舉辦婚禮人生就這麼一次，「婚禮能這樣隨便？你當買賣契約嗎？都不用正式儀式？」她也直言，曾看過男友存摺，裡頭有200多萬現金，「籌不了婚禮，那這些錢要拿來幹嘛？買房嗎？你認為你買得起嗎？」

▲▼ 婚禮委屈花60萬而已　男友求公證！她「見7位數存款」：錢拿來幹嘛（圖／翻攝靠北女友my girl）

▲網笑虧，是跟錢還是跟男友結婚？（圖／翻攝靠北女友my girl）

文章曝光後，刷新網友三觀，紛紛唱衰這段感情，「那誰教妳，回去讀國小再來」、「別辦了，妳的個性如果花那60萬下去，沒多久就簡單的公證離婚了」、「這次結婚省一點啦！反正妳還會有下一次結婚」、「100w頭期的確能買房，前提是你願意跟他一起打拚」、「100萬結婚、100萬離婚」、「結婚不是兩個人的事？那婚禮你要出錢嗎？沒出錢的話，是把自己賣給男方？」「婚禮幾百萬，人家年薪幾千萬幾億，你在哈囉！不能互相，建議趕快取消」。

ET快訊
快訊／「大到不能倒」銀行新增第六家　　一銀上榜！
快訊／立院通過美牛行政命令：30月齡以上牛肉明年1月開放
「廣達妹」與紐籍機師住院　2人現況曝光
快訊／立院通過萊豬第一道行政命令　豬肝萊劑殘留量放寬為0.0
快訊／太想念老婆！　受刑人驚傳逃獄：我忍不住
快訊／紐籍機師害爆出本土案例　交通部拍板重罰長榮100萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明年228連假「澎金馬航線」7.8萬個座位　12/28統一開放訂位

超想念日本！回信「福岡給台灣的情書」　霞海城隍廟發起拍片超暖

警民合作打造安心智慧社區　黃明昭肯定東森分眾傳媒頒獎感謝王令麟

英國再發現新變種病毒！莊人祥曝國內情況：監測陽性個案無變異性

吉卜力21部經典作品重返大銀幕　《龍貓》率先上映2021/1/29 一起到戲院找牠

婚禮委屈只花60萬　男友求公證！她怒見「7位數存款」：誰教你的

接到「前女友」外送訂單！取餐人竟是他：機率也太小…網全幫QQ

購屋族注意！預售屋新制元旦上路　公設、停車位不計算土地持分

案771與紐籍機師住院現況曝！機師一度不太理性　靠他坐鎮安撫

快訊／紐籍機師害爆出本土案例　交通部拍板重罰長榮100萬元

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

媽吃泡麵「吃貨貓」狂碰筷子！　 牠偷撈麵被阻止：大便手不要來

明年228連假「澎金馬航線」7.8萬個座位　12/28統一開放訂位

超想念日本！回信「福岡給台灣的情書」　霞海城隍廟發起拍片超暖

警民合作打造安心智慧社區　黃明昭肯定東森分眾傳媒頒獎感謝王令麟

英國再發現新變種病毒！莊人祥曝國內情況：監測陽性個案無變異性

吉卜力21部經典作品重返大銀幕　《龍貓》率先上映2021/1/29 一起到戲院找牠

婚禮委屈只花60萬　男友求公證！她怒見「7位數存款」：誰教你的

接到「前女友」外送訂單！取餐人竟是他：機率也太小…網全幫QQ

購屋族注意！預售屋新制元旦上路　公設、停車位不計算土地持分

案771與紐籍機師住院現況曝！機師一度不太理性　靠他坐鎮安撫

快訊／紐籍機師害爆出本土案例　交通部拍板重罰長榮100萬元

期交所歲末送愛超暖心　與爺爺奶奶同樂提前過聖誕

明年228連假「澎金馬航線」7.8萬個座位　12/28統一開放訂位

超想念日本！回信「福岡給台灣的情書」　霞海城隍廟發起拍片超暖

三洋紡7.75億元買上鋌營造　拚明年財報大逆轉

賴素如將在獄中跨年　雙子星案索賄判刑定讞下週發監

高虹安「留言」遺憾五月天演唱會延期　網嗆：委員請好好上班

8工具8步驟！修理破洞、換紗窗自己DIY「省下一張千元鈔」

勞團痛批「勞動基金8年4弊案」　要求監理會應有抽查稽核權　

國民黨牌子「禁止反萊豬」？　網友：嘴巴說不要標語很誠實

曾莞婷動物園曬恩愛　一進「猛獸區」緊抓男友嬌嗔：好可怕！

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

桃園+1確診！全台病例分布地圖

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

染疫廣達集團女員工被爆跑台北馬　莊人祥斥「不實報導」

肇事方是真理褲正妹！他秒暈：好說

案771接觸者結果全出爐！匡列176人全陰性

獨／紐機師與廣達女搭捷運　來回北車象山

路邊機車被拖吊　「它唯一倖存」

快訊／疫情又有變數？陳時中下午2時召開記者會

老公天兵行為　妻子洗衣崩潰怒吼

即／高雄萬豪酒店開幕前突改名　原因曝光

更多熱門

相關新聞

未婚妻聽好友建議逼薪水上繳　他：不結了

未婚妻聽好友建議逼薪水上繳　他：不結了

從交往到結婚，多數戀人都會經歷大大小小的爭吵，有時就連朋友的一句話都能動搖感情。一名網友發文表示，他跟未婚妻都已經要結婚了，對方卻因好友一句「男人有錢會作怪」而要他將薪水上繳，且聘金也要重談，至少給168萬元才不會被恥笑，讓他超傻眼，「現在剩不到1個月就要結婚辦喜宴，你這樣逼我，大不了不結了！」

前兩任都離奇死亡！她一聽真相崩潰

前兩任都離奇死亡！她一聽真相崩潰

周迅5大金句回顧

周迅5大金句回顧

睡一半睜眼見「枕邊貓」溫柔注視

睡一半睜眼見「枕邊貓」溫柔注視

華南銀襄理挪用存款1.1億　二審判7年6月

華南銀襄理挪用存款1.1億　二審判7年6月

關鍵字：

婚禮男友聘金結婚存款

讀者迴響

熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面