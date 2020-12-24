婚禮委屈只花60萬　男友求公證！她怒見「7位數存款」：誰教你的

▲原PO討拍，為了替男友省錢，禮服只用租的！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

隨著思想開放，不少新人選擇公證，寧願把婚禮費拿出遊玩或採買家電！不過一名準人妻痛罵，已將婚禮簡單化，不收聘金、不買禮服、挑便宜的喜餅等，「為了你縮到60萬了」，結果換來男友一句「公證就好」。原PO氣到崩潰，還查看男友的存摺，發現明明有7位數，「這些錢要拿來幹嘛？ 」

一名女網友在臉書《靠北女友my girl》抱怨，已受盡委屈把婚禮預算從75萬減到60萬，更向爸媽妥協不收聘金，婚紗用租的，連喜餅也改成便宜的牌子，怎料男友堅持公證就好。

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「到底誰教你的？」原PO不滿表示，舉辦婚禮人生就這麼一次，「婚禮能這樣隨便？你當買賣契約嗎？都不用正式儀式？」她也直言，曾看過男友存摺，裡頭有200多萬現金，「籌不了婚禮，那這些錢要拿來幹嘛？買房嗎？你認為你買得起嗎？」

▲網笑虧，是跟錢還是跟男友結婚？（圖／翻攝靠北女友my girl）



文章曝光後，刷新網友三觀，紛紛唱衰這段感情，「那誰教妳，回去讀國小再來」、「別辦了，妳的個性如果花那60萬下去，沒多久就簡單的公證離婚了」、「這次結婚省一點啦！反正妳還會有下一次結婚」、「100w頭期的確能買房，前提是你願意跟他一起打拚」、「100萬結婚、100萬離婚」、「結婚不是兩個人的事？那婚禮你要出錢嗎？沒出錢的話，是把自己賣給男方？」「婚禮幾百萬，人家年薪幾千萬幾億，你在哈囉！不能互相，建議趕快取消」。