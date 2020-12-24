「你先開房…」女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

▲一名女大生發文提問包養問題，意外調出過來人回應。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸一名女大生日前在網路平台表示，一名中年男子希望以繳交房租、給零用錢等方式包養她，讓她非常猶豫，因此PO文詢問網友意見。沒想到，該文竟釣出一名「被包養的過來人」含淚分享，引起網友熱烈討論。

據陸媒《網易》報導，該名過來人表示，她是一名表演系的女大生，務農世家的她平時沒有太多生活費，但她看大學室友的日常消費後也有了競爭心態，不希望自己的日子過得太差，但努力打工日薪卻只有人民幣80元（約新台幣350元）。

某日，女大生在飯局後認識一名有妻兒的中年男子，對方表示「如果妳願意的話可以在市中心給租個房子，費用全部由我承擔，還會給妳可觀的零花錢」，女大生面對誘惑起初非常猶豫，但最後看到人民幣3333元（約新台幣1.4萬元）的報酬，便一口答應「你先去開房，下課我就來」。

▲女大生答應包養要求，獲得了想要的金錢 。（示意圖／翻攝pixabay）



女大生獲得了她想要的物質生活，但內心卻不踏實，和她交往3年的男友得知包養實情後，立刻選擇分手，而她也因中年男子的關係染上性病，並被對方的妻子找上門，連學業也受到影響，最後只能在校園看著天空感嘆「苦讀4年，我現在什麼都沒了。」

網友看完紛紛留言，「與其給男友白玩4年還不如賺4年的錢！大學畢業出來賺的錢比普通人幾輩子都賺不來的錢！直接退休」、「作為1名80後，我竟然沒覺得有什麼不對」、「不偷不搶不騙，自食其力沒啥丟人的！」「不過是一種資源交換罷了。」

也有人說，「心態壞了，拿再多的錢也很難變回來了」、「拜金就拜金，裝什麼委屈」、「完了！這個世界完了！大家都掉進錢眼，這個巨大的黑洞裡了！也許這就是，天注定」、「小朋友，愛滋現在很多。大學很常見，潔身自好」。

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