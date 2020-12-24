　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「你先開房…」女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲一名女大生發文提問包養問題，意外調出過來人回應。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸一名女大生日前在網路平台表示，一名中年男子希望以繳交房租、給零用錢等方式包養她，讓她非常猶豫，因此PO文詢問網友意見。沒想到，該文竟釣出一名「被包養的過來人」含淚分享，引起網友熱烈討論。

據陸媒《網易》報導，該名過來人表示，她是一名表演系的女大生，務農世家的她平時沒有太多生活費，但她看大學室友的日常消費後也有了競爭心態，不希望自己的日子過得太差，但努力打工日薪卻只有人民幣80元（約新台幣350元）。

某日，女大生在飯局後認識一名有妻兒的中年男子，對方表示「如果妳願意的話可以在市中心給租個房子，費用全部由我承擔，還會給妳可觀的零花錢」，女大生面對誘惑起初非常猶豫，但最後看到人民幣3333元（約新台幣1.4萬元）的報酬，便一口答應「你先去開房，下課我就來」。

▲▼ 。（圖／翻攝pixabay）

▲女大生答應包養要求，獲得了想要的金錢 。（示意圖／翻攝pixabay）

女大生獲得了她想要的物質生活，但內心卻不踏實，和她交往3年的男友得知包養實情後，立刻選擇分手，而她也因中年男子的關係染上性病，並被對方的妻子找上門，連學業也受到影響，最後只能在校園看著天空感嘆「苦讀4年，我現在什麼都沒了。」

網友看完紛紛留言，「與其給男友白玩4年還不如賺4年的錢！大學畢業出來賺的錢比普通人幾輩子都賺不來的錢！直接退休」、「作為1名80後，我竟然沒覺得有什麼不對」、「不偷不搶不騙，自食其力沒啥丟人的！」「不過是一種資源交換罷了。」

也有人說，「心態壞了，拿再多的錢也很難變回來了」、「拜金就拜金，裝什麼委屈」、「完了！這個世界完了！大家都掉進錢眼，這個巨大的黑洞裡了！也許這就是，天注定」、「小朋友，愛滋現在很多。大學很常見，潔身自好」。

►控油款甚至是「3天不洗頭都可以」

ET快訊
快訊／護專教官倒臥值班室身亡　同事嚇傻
逗留15年全靠「賭博維生」！台灣男逾期居留澳門　穩交女友
臉上「只剩眼珠」！她慘遭10狗夾擊　衣全撕碎滿身血
租「神車」2小時要10萬！他看里程數嚇傻...打趴超跑
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「你先開房…」女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

逗留15年全靠「賭博維生」　台灣男逾期居留澳門…交往香港女友

青海神秘火球…科學家推斷它「1米長、重10噸」　撞擊點爆炸嚴重

陸推「人民幣數位化」　海基會關注對兩岸經貿影響

對岸出版品寄台需申請？　陸委會：尊重主管機關依法行政

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後被殺「屍骨無存」…母斥：她全家演員

傳香港平安夜各區有示威　港警：部署足夠警力果斷執法

陸委會證實　向華強父子均申請「依親居留」：依法審查中

北京增2名無症狀感染者　1人從事冷鏈工作1人已飛往寧波

麥當勞推「OREO餐肉堡」！陸網友狠批：根本惡搞餐點

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

媽吃泡麵「吃貨貓」狂碰筷子！　 牠偷撈麵被阻止：大便手不要來

「你先開房…」女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

逗留15年全靠「賭博維生」　台灣男逾期居留澳門…交往香港女友

青海神秘火球…科學家推斷它「1米長、重10噸」　撞擊點爆炸嚴重

陸推「人民幣數位化」　海基會關注對兩岸經貿影響

對岸出版品寄台需申請？　陸委會：尊重主管機關依法行政

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後被殺「屍骨無存」…母斥：她全家演員

傳香港平安夜各區有示威　港警：部署足夠警力果斷執法

陸委會證實　向華強父子均申請「依親居留」：依法審查中

北京增2名無症狀感染者　1人從事冷鏈工作1人已飛往寧波

麥當勞推「OREO餐肉堡」！陸網友狠批：根本惡搞餐點

快訊／苗栗仁德護專教官倒臥值班室身亡　死因還待釐清

開放萊豬遭控雙標　蔡英文「不同意」：將嚴格把關肉品

棒球名人堂票選出爐　謝明勇、杜勝三入選

砍生涯新高44分卻輸球　莫蘭特：必須保持侵略性

快訊／萊豬叩關成功　蔡英文：謝謝盡責完成行政命令審查的立委

遭罵毀了AOA！　珉娥情緒失控「2000字長文列智珉罪狀」：她哪裡可憐？

米可白羞曝「掰直Gay老公」床戲內幕！求歡被拒要他說清楚

宜得利硅藻土產品含石棉　台灣8項商品也中鏢　宣布回收

鹿晗爆月底「官宣分手」關曉彤！　半年傳2次…名字消失女友微博

「你先開房…」女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

大陸熱門新聞

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

巨大火球爆炸墜落！10秒閃爆地表

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後屍骨無存

青海神秘火球　專家：撞擊點爆炸

高材生縝密計劃殺死母親：幫她解脫

深夜離開法院！黎智英「保釋條件」曝

向華強申請依親居留　陸委會證實

前兩任都離奇死亡！她一聽真相崩潰

台男逾期逗留澳門　15年靠賭博維生

電梯5秒墜23層樓　女一動作逃命

太寵老婆丟命！尪「沒買到雞腿」遭左胸放血慘死

德駐聯大使籲北京放人！　耿爽3字狠酸

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

更多熱門

相關新聞

「婚禮只花60萬」男友求公證！她見存摺氣炸

「婚禮只花60萬」男友求公證！她見存摺氣炸

隨著思想開放，不少新人選擇公證，寧願把婚禮費拿出遊玩或採買家電！不過一名準人妻痛罵，已將婚禮簡單化，不收聘金、不買禮服、挑便宜的喜餅等，「為了你縮到60萬了」，結果換來男友一句「公證就好」。原PO氣到崩潰，還查看男友的存摺，發現明明有7位數，「這些錢要拿來幹嘛？ 」

前兩任都離奇死亡！她一聽真相崩潰

前兩任都離奇死亡！她一聽真相崩潰

睡一半睜眼見「枕邊貓」溫柔注視

睡一半睜眼見「枕邊貓」溫柔注視

渣男灌醉女友「讓3男輪流來」！還坐床邊全程觀看

渣男灌醉女友「讓3男輪流來」！還坐床邊全程觀看

警來電以為男友出事！她一知真相怒提分

警來電以為男友出事！她一知真相怒提分

關鍵字：

包養女大生生活費男友

讀者迴響

熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

李佳穎突放閃KID！6月才認愛男友

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

獨／控中信兄弟「紅龜」掐脖　他嘆：不敢留台灣

更多

最夯影音

更多
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面